無用的謊言｜姜濤回應粉絲為霸位報警事件 自評表現比邱士縉少1分 盼搣甩本色演出(有片)

由姜濤、邱士縉(Stanley)和葛綽瑤(Yoyo)主演的劇集《無用的謊言》，昨晚(17日)播出大結局，3人聯同許寶恆(Alice)、鍾卓穎(Ash)、黃奕晨(Dixon)和陳俞希(Hailey)等出席Night Party活動，與5百粉絲齊齊睇結局。姜濤與Stanley受訪自評表現，兩人亦認為有不少進步空間，Stanley直認演得差，基本功做得不足，僅給自己60分，姜濤就給自己59分，笑言要比對方少1分，「點都要追趕住他，但又不想被拋離太遠。」他認真表示感激大表哥提點，自言演戲時要努力搣甩「姜濤」的個人本色。

難深究始末 籲 開心追星

姜濤今日(18日)將與盧瀚霆(Anson Lo)往澳門開騷，聯同韓流天王Rain、東方神起、女團MAMAMOO等參與SUPERSOUND FESTIVAL演出，視Rain為偶像的大表哥羡慕不已，建議姜濤跳唱《Rainism》，姜濤回應，「都唔係一齊表演。」若有機會也想向Rain集郵。至於會否唱新歌《白果》，他就大賣關子，但就透露除了solo環節，亦會與Anson Lo合作表演。

談到日前出席公開活動，姜糖與神徒因霸位起爭執，更要報警收場，問到可會擔心粉絲再起爭執，因此影響心情時，他表示最大擔心和壓力來自舞台演出，但亦不忘呼籲，「好多事情無辦法深究，唯一可以做係呼籲大家開開心心咁去支持，大家都係想開心。提到他在TG群組呼籲私追粉絲別要再去他的比賽，姜濤解釋，「純綷因為覺得自己打得樣衰，我打得好就會叫大家嚟睇。」