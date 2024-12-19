無用的謊言｜姜濤發燒肚痾頂硬上出席記者會 邱士縉拍打戲驚整親193隻手

姜濤、邱士縉(Stanley)、193郭嘉駿、楊詩敏(蝦頭)、葛綽瑤、許寶恆、鍾卓穎主演的劇集《無用的謊言》，今日(19日)在銅鑼灣舉行記招。活動其間，商場外的大屏幕播出《無用的謊言》的主題曲MV，入面有多個姜濤跟葛綽瑤親密的場口，每次播出時，都令fans的尖叫聲再提高。

首次與fans一齊戶外睇MV 姜濤昨日在IG上載探熱針的照片，驚見38.1°C，他受訪時透露因為可能冷親，所以又發燒兼肚痾 。他表示今次是第一次跟fans一齊睇MV，感覺特別又尷尬。他說︰「我之前係冇睇過！都幾surprise。(係咪個啲親熱鏡頭呀？)係呀！無諗過係咁！」Stanley在旁即謂︰「佢想像之後部份！哈哈！」問到Stanley在劇中有沒有親熱鏡頭，他表示沒有，只是在他們旁邊看拖手。

怕整到193隻手 Stanley表示今次沒有騷肌，除非被大家惡搞，移花接木到別人的身上。他透露跟193有數場打鬥場口，並稱「佢只得個高字！因為我係刑警，但佢隻手整親過，我驚整親佢隻手。」問到對收視有沒有期望，Stanley認為拍劇比拍電影好，因為不用擔心票房，完成拍攝之後，只需要好好欣賞。姜濤就認為壓力只有擔心做得好不好。 問到他們會不會留意網民的批評，Stanley表示沒有特別留意，如在網上看精華片段時，見到有留言會看看。姜濤稱如今互聯網的世界難以避免，自己亦明白有很多進步地方，希望大家多給意見，最重要是大家會收看。

一提豆漿笑唔到 談到他們的團綜《MIRROR Chef》，有網民嫌節目時間太短，問到會否播出加長版，Stanley說︰「幫大家爭取下！」由於昨日播出的一集有「豆漿撈哥」Anson Lo出場，姜濤及Stanley一聽到「豆漿」兩個字就笑過不停，Stanley說︰「都幾新鮮！」姜濤︰「因為有蛋白質嘛！我呢排減緊重，對蛋白質係敏感啲！」 姜濤開心獲193支持 提到193在Do姐的節目中向姜濤說「Support You Bro！」，姜濤稱因為跟193見面不多，亦難有時間見面傾偈，透過今次拍攝多了時間交流。他稱一直都以為對方只是講笑，但原來是真的支持自己，「我都支持佢嘅，有身邊人支持係一件好開心嘅事！」