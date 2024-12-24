無用的謊言｜姜濤被油頭垢面193苦纏追討 邱士縉本周五登場(劇情預告+多圖)

由姜濤、邱士縉(Stanley)、葛綽瑤(Yoyo)和郭嘉駿(193)合演的ViuTV劇集《無用的謊言》，於本周開始播映，故事改編自韓國同名懸疑浪漫喜劇，講述擁有識破謊言能力的女子，協助隱姓埋名的天才作曲家洗脫嫌疑，一同揭開謀殺案真相，並在不知不覺間發展出超凡情誼。

葛綽瑤助姜濤解圍 昨日(23日)首集劇情講述陸芊雨(葛綽瑤飾)天生能辯識謊言，並憑此特殊能力謀生，受委託為客戶排解疑難。某天芊雨在小巴遇上了被失蹤女友哥哥高嘉豪(郭嘉駿飾)追討的陌生男子，她挺身而出，更訛稱自己是對方的新女友，為他解圍。5年後，芊雨的委託生意越來越好，以塔羅咖啡店作掩飾接洽客戶。而那位陌生男子則成為了身份神秘的頂級作曲人文祖和（姜濤飾），一直只為歌手夏欣（鍾卓穎飾）作曲，從未正式公開露面，即使得獎也絕不出席頒獎禮，引來外界猜測，而文祖和本人亦對外界有著極大的恐懼，終日戴口罩示人，似乎受過去的黑暗回憶創傷影響。

第 2 集（ 12 月 24 日 星期二） 慶功宴後，夏欣帶著祖和的獎項先行離開，但記者們窮追不捨，甚至找到了祖和的家，並發布了猜測二人有秘密戀情的報道。祖和不得不從記者的追捕中逃脫，他最終搬出了豪宅，選擇住進晉娛樂負責人趙俊傑（駱振偉 飾）位於春秀圍的物業。剛巧，春秀圍一帶的商戶因近日區內出現的變態黑衣色魔而感到不安，商會召開大會商討對策。期間，芊雨在塔羅咖啡店的拍檔Molly（徐㴓喬 飾）不幸遭遇襲擊。在試圖抓住嫌疑犯的過程中，商會的人錯將穿著相似服裝的祖和當作色魔逮捕，街坊們一湧而上圍堵祖和，此時，芊雨出面阻止，更向眾人肯定地說祖和不是色魔。眾人對於芊雨的肯定感到疑惑，芊雨卻如同往常一般，自信地回應：「冇人可以喺我面前講大話！」 第 3 集（ 12 月 25 日 星期三） 聽到芊雨的話，祖和不禁想到五年前她在小巴上救了他的情景。Molly因曾誤用香水噴過施襲者，憑著嗅覺發現真正的色魔就躲在人群之中！再次得到芊雨出言幫忙，祖和以為芊雨認出自己是五年前小巴上的男生，一問之下，發現芊雨似乎完全不記得他。祖和搬入新居後，首次感受到寧靜。芊雨與母親張桂香（楊詩敏 飾）的關係卻日益緊張，更在桂香的新約會對象面前揭穿她說謊。俊傑欣慰祖和在新環境中的適應，而夏欣則不斷對祖和表達好感，使祖和困惑。在一次偶然的機會中，祖和和芊雨在取外賣時，意外相遇，芊雨才發現新鄰居正是經常戴著口罩、被誤當成色魔的神秘男－祖和。芊雨接到來自資深作曲人王振耀（泰山 飾）的新委託，而目標對象就是神秘作曲人文祖和！