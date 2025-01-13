無用的謊言｜演姜濤恐怖情人 許寶恆自認曾經戀愛腦(附劇情+多圖)

由姜濤、葛綽瑤(Yoyo)、邱士縉(Stanely)和郭嘉駿(193)主演的ViuTV劇集《無用的謊言》，本周進入結局篇，演姜濤大學時期恐怖情人的許寶恆(Alice)，遇害謎底將逐步解開。上周Alice與姜濤於碼頭的爭吵戲，講述她為情緒勒索姜濤而傷害自己，弄得「滿手鮮血」，她形容這場戲是大挑戰，感到有點緊張，完成拍攝後需要好些時間才能平復激動情緒。

被問到現實中是否與角色一樣，是一名為愛死、為愛亡的「戀愛腦」？Alice笑言讀書時期的自己的確比較戀愛腦，但是出來工作之後多了許多事業上的目標想去努力完成，所以漸漸平衡了渴望拍拖、談戀愛的想法。 《無用的謊言》 分集大綱 第16集（1月13日 星期一） 文祖和（姜濤飾）從趙俊傑（駱振偉 飾）的弟弟趙俊才(黃奕晨 飾）口中得知高詠芝（許寶恆 飾）長年受父親高容國（黃華和 飾）虐待，令祖和震驚不已。張桂香（楊詩敏 飾）得知祖和的醜聞，要求陸芊雨（葛綽瑤 飾）結束與祖和的關係以免影響生意，但芊雨堅持拒絕。高嘉豪（郭嘉駿飾）因傷人而被判入獄，他要求李文康（邱士縉 飾）檢查他的日記，表示對負責詠芝案的警察不信任。文康擔心祖和的醜聞會影響到芊雨，加上他始終認為祖和有可疑，使芊雨猶豫。俊傑對網上內針對祖和的文章不滿，同時接到了來自妻子的離婚通知。郭錦強（譚偉權 飾）接到鄭美蓮 (彭珮嵐 飾）的電話，希望他能再次協助證明她兒子的清白。當瀕臨著壓力，芊雨遭到王振耀（泰山 飾）的勒索，芊雨選擇不屈服。祖和憑著各種線索，懷疑高容國因保險金而害死詠芝。芊雨決定協助祖和，兩人深入調查，在地下賭場尋找高容國的下落，意外遇上趙俊才，容國更即場指證俊才才是害死詠芝的真兇，俊才立即逃走。

《無用的謊言》 第17集 祖和發現芊雨心情不佳，原來她因寵物烏龜大雄不見了而心煩。祖和幫忙找到大雄，讓芊雨開心起來，並透露她對大雄的信任，認為它比人更可靠，祖和趁機向芊雨道歉，並表示可以完全信任他。祖和與文康會面，文康質詢他關於目擊者的問題。祖和坦白承認俊傑和俊才當年有為他偽造過不在場證據，但強調自己沒有殺人，要求文康幫助找出真正的兇手。美蓮試圖以錦強的女兒威脅他繼續幫祖和，但錦強對其手段感到憤怒並選擇離開。祖和和芊雨試圖聯絡俊才卻發現他的店鋪已經關閉。錦強終向文康坦白，交出私藏的戒指證物，文康開始調查這枚特製戒指，發現其背後的故事不簡單。芊雨和祖和得知大Dee哥（張翼和飾）幫忙捉住了俊才，到場時，卻發現俊傑收賣了大Dee哥的手下，私自帶走了俊才。祖和與俊傑秘密會面，芊雨躲在旁邊，準備揭開俊傑的謊言。 《無用的謊言》 第18集 俊傑終於向祖和透露俊才承認是殺害詠芝的兇手，並且已前往自首。祖和雖然如釋重負，但多年的隱匿生活使他一時難以面對真相，芊雨鼓勵他放下過去的包袱。芊雨重回塔羅咖啡店，大家都為她和祖和感到高興。美蓮面臨懲罰，抱怨祖和明明清白卻不說清楚，祖和則指出美蓮作為母親卻從未真正信任過他。俊傑面對媒體的強烈批評，夏欣（鍾卓穎飾）欲離開晉娛樂，俊傑極力挽回。芊雨在酒吧為祖和準備了驚喜慶祝，春秀圍的朋友送上禮物祝福，讓祖和感動。與此同時，文康懷疑俊才的自首另有動機。雖然芊雨想把對俊才的懷疑告訴祖和，但看到他決定參加晉娛樂的發布會便遲疑了。在文康的安排下，芊雨與俊才會面，芊雨嘗試套他說出真相，俊才終透露晉娛樂公司內還有關鍵證據。

《無用的謊言》 第 19 集 在晉娛樂的發布會上，俊傑向大眾宣布祖和將接任行政總裁一職，令祖和也感到驚訝。真相逐漸浮出水面，芊雨在晉娛樂辦公室尋獲證據並揭發真兇的罪行，真兇和祖和相見。文康也趕到場，逮捕過程中，真兇搶槍，更在芊雨的耳邊走火，芊雨暈倒，祖和一直陪伴在她身邊。及後，芊雨陪祖和到詠芝家，嘉豪悲傷地向祖和道歉，兩人和解。真兇也在過程中受傷，在醫院醒來後，真兇終向祖和坦白事件的始末。事件結束後，芊雨接到新委託時，她意識到自己不能再聽出謊言。 《無用的謊言》 第 20 集 芊雨發現自己的測謊能力消失，感到困惑，祖和安慰她，認為失去能力不一定是壞事，或者可以讓她體驗到普通的生活。祖和努力透過製造各種浪漫驚喜，為芊雨製作浪漫晚餐，讓她感受到幸福，發現沒了能力或許是一件好事。祖和兌現承諾，為Ernest（雷濠權 飾）作新曲，新曲大受歡迎，在各平台熱播。美蓮找上祖和，為先前的過錯道歉，並希望兒子以「文祖和」的身份繼續生活下去。祖和得知詠芝遇害前發給自己的最後信息，終解開了對詠芝的心結。夏欣建立了新公司，找到俊傑的語音留言，並告知祖和，祖和回想起三人共同懷有音樂夢的快樂點滴。而芊雨決定結束委託的工作，跟祖和開展新生活。