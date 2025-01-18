無用的謊言｜葛綽瑤Yoyo大爆媽媽追劇睇到眼濕濕 不怕似豬仔錢罌最驚骨髎原流失(有片)

ViuTV劇集《無用的謊言》昨晚(17日)播出大結局，姜濤、邱士縉(Stanley)、葛綽瑤(Yoyo)、許寶恆(Alice)、鍾卓穎(Ash)、黃奕晨(Dixon)和陳俞希(Hailey)等，出席活動與5百粉絲齊齊睇結局。Yoyo、Alice和Ash在劇中分別演傾慕姜濤的角色，3人與男神保持距離，連演女友的Yoyo都咀戲欠奉，她們笑言齊齊食「白果」，她笑言，「片尾曲要變《白果》。」

被問到怕親熱戲的尺度，Yoyo表示合乎情理下，可接受進一步的親熱戲，「最好唔使除衫住，錫吓係可以。」Ash則笑言，「冇諗到咁遠，我連攬攬都冇。」Alice在戲中可攬實姜濤，她則表示，「攬以上都未試過，睇劇情需要。」由頭演到尾的Yoyo獲評演技大躍進，尤其是跟楊詩敏(蝦頭)大吵的戲份，但她謙說仍有很大進步空間，她大爆日日追劇的葛媽媽超感動，「媽咪睇完眼濕濕，跟住佢同我講：『阿女，我愛你！』幾搞笑。」

似豬仔錢罌有福氣 對於被網友指撞樣豬仔錢罌，Alice和Ash都大表認同，Yoyo表示起初也不為意，直至某次化妝塗胭脂，突然覺得相似，才拍片回應，「其實幾有福氣，可以裝好多錢，2025年的好象徵。」她亦不介意即場擺甫士扮豬仔錢罌，不過現年26歲的她谷起面䏭墩時，突然表示，「希望骨膠原唔係咁快流失。」令全場爆笑。