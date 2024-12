由姜濤、邱士縉(Stanley)、郭嘉駿(193)、楊詩敏(蝦頭)、葛綽瑤(Yoyo)、陳俞希(Hailey)和許寶恆(Alice)、鍾卓穎(Ash)合演的劇集《無用的謊言》,今日(19日)在銅鑼灣舉行記招。活動期間,商場外的大屏幕播出《無用的謊言》的主題曲《I Need You In My Li(f)e》MV,蝦頭被Hailey大爆看MV首播時眼濕濕滴淚,蝦頭表示看到她與Yoyo母女吵架的一場,突然感觸,身為「姜糖」亦不忘大讚MV拍得姜濤好靚仔。受訪期間,蝦頭目睹姜濤離場,忍不住在鏡頭面前悲鳴:「我仲未自拍呀!」她自言雖與對方同拍一劇,但一直沒有機會自拍,如今再錯過機會,大感可惜。