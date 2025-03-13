無痛俠專訪｜美琪賴恩乖仔擔正 「星二代」積奎爾獲拍檔讚專業兼好戲

荷李活新一代導演丹柏克（Dan Berk）及羅拔奧爾森（Robert Olsen）聯合執導新片《無痛俠》（Novocaine），講述一位普通人焗住做超級英雄的故事，主角由兩位「星二代」拍住上孭飛演出，分別是「愛情片天后」美琪賴恩（Meg Ryan）囝囝積奎爾（Jack Quaid），以及金像影帝積尼高遜（Jack Nicholson）乖仔雷尼高遜（Ray Nicholson），一個要英雄救美，一個則演殺人唔眨眼悍匪。影片由派拉蒙電影公司發行，近日安排《am730》在比華利山的四季酒店進行獨家專訪，兩位導演及四位演員積奎爾、安柏美芬達（Amber Midhunter）、雷尼高遜、積及貝塔隆（Jacob Batalon）均有出席。

積奎爾與安柏美芬達在片中有感情戲，二人墮入愛河的演出更是甜蜜，問到現實生活是否嘗試過這種感覺？積奎爾即答：「當然有啦！是愛情！我記得當我遇到我現在的朋友時也有這樣的感覺呢！大家見到我在片中開心地踢腳的動作，是我自己創作出來，劇本內沒有寫到呢！」安柏則表示當初看到劇本，跟積奎爾立刻成為老友，她續說：「在開拍前，我已聽過導演們稱讚積奎爾的演技和工作態度，但一直沒有機會合作，直至收到《無痛俠》的劇本，我沒看過內容便立刻答應參演！」

關注 CIP患者 片中有很多動作戲，積奎爾為應付當中場面，開拍前試過倒吊自己，大約兩分半鐘便要工作人員們幫他轉動下來透氣。雷尼高遜亦跟替身一同接受訓練，每天要訓練兩小時，有時每天更要練習兩次，對於今次挑戰反派角色，雷尼表示：「其實我愛演反派也愛演正派的角色，我愛演一些角色是可以克服到困難。」參演《蜘蛛人》（Spider-Man）系列的積及貝塔隆，問到他如何去挑選角色，積及稱：「我最愛一些橋段扭轉的故事，令觀眾們期待著結果的故事，像《無痛俠》一片便是最佳的例子。」積及在片中扮演主角的老友，在主角遇上困難時，他也會現身相助，積及自言現實生活中，平時也會致電朋友們問好和保持聯絡，認為：「當我有需要幫忙的時候，盡快出現便是最佳的交友方法。」

積奎爾飾演角色有「零痛感」特異功能，其實電影關注到CIP（Congenital Insensivity to Pain），即先天性疼病不敏感症狀，兩位導演以喜劇手法令觀眾們去領悟先天性疼病不敏感症狀的嚴重性，對於為何以CIP這題材拍攝成一部有趣電影，羅拔奧爾森謂：「的確是很嚴重的題材，之所以用Nate為主角，是因為他很平凡，也不會跟別人打交，通常這種電影的主角都是CIA特務或職業殺手，但Nate只是在銀行副經理角色。」丹柏克則稱：「我們也對患了CIP的人特別專重。在電影的第一部份凸顯Nate的日常生活，當Nate遇到Sherry的時候，他整個世界都變了！」《無痛俠》包含了朋友及夥伴的關係，兩位導演丹柏克與羅拔奧爾森也合作了十年，談及彼此默契時，丹柏克說：「我和羅拔是在紐約大學第一年時的室友，之後我們很合得來，更開始一同工作。我們可以有爭論，但是很健康的話題，也有很多創作靈感，所以便一起繼續合作。回想起大學時期給我們很好的友誼作為基礎，很感謝紐約大學呢！」

特約記者Lilly Lui洛杉磯報道