無窮之路III｜陳貝兒吸氧挑戰600彎道 率攝製隊向海拔5千米進發

由陳貝兒主持的《無窮之路III-無垠之疆》於本周四、五播出的兩集，攝製隊首先穿越唐三藏取西經經過的溫宿大峽谷，出發去到南疆政治、貿易和文化中心喀什，然後向海拔5,000米高的帕米爾高原進發，到達全中國最西邊的縣城塔什庫爾干，最後去到南疆人口最多的縣城莎車。

首站溫宿大峽谷，維吾爾族稱呼該處為庫都魯克大峽谷，意思是「神秘又驚險」；溫宿大峽谷地貌奇特，包含了丹霞、雅丹和岩鹽喀斯特三大地質，是2,600萬年前起經由洪水和風沙吹蝕而形成，貝兒忍不住大讚：「呢度滿足晒揸車發燒友嘅欲望，眼睛欣賞風景期間，腳會不期然想踩快啲，然後好似通過時光隧道去咗火星咁。」穿過溫宿大峽谷後，攝製隊駕駛了6小時去到喀什，貝兒去了擁有二千多年歷史的喀什古城遊玩，感受維吾爾族傳統文化及生活氣息，還特地去了古城內一間Café打卡。走訪喀什期間，剛巧是伊斯蘭教一年一度的古爾邦節，維吾爾族、回族等民族都會舉行各種盛大慶祝活動，更有不少人在當天結婚，貝兒有幸參與其中一場維吾爾族婚禮，婚宴上所有來賓載歌載舞，氣氛熱鬧。

遊完喀什，攝製隊向海拔5,000米高的帕米爾高原進發，最終到達塔什庫爾干，與塔吉克、阿富汗和巴基斯坦接壤的塔什庫爾干是邊防重地，攝製隊拍攝前需事先申請。塔什庫爾干人口約5萬，主要有中國唯一原生的白人民族塔吉克族聚居，貝兒與當地人更在廣場開心跳舞，她說：「我嚟之前對塔吉克族完全冇認識，嚟到之後發現大家真係好熱情！」

之後攝製隊驅車挑戰擁有600多個彎道的「魔幻公路」盤龍古道，盤龍古道於2019年建成，因為地質問題令建築難度十分高，只能順應山勢建築一條又一條S形山路，總建築費達6,000多萬人民幣，建築目的是為了方便住在瓦恰鄉的塔吉克族人與外界接軌提昇經濟效益。面對數不盡的彎道，貝兒駕駛時分外認真：「呢度係揸車發燒友有今生冇來世一定要嚟一次嘅地方，不停地入彎收油、出彎畀油！」由於盤龍古道處於高原，貝兒駕駛期間都有吸氧氣保持狀態。

穿過盤龍古道後、攝製隊去到著名的瓦罕走廊，該處在地理位置具有戰略性意義，並探訪了守護邊界線的護邊員多來提曼一家，身為塔吉族的他們世世代代都在守護疆界。護邊員平時以放牧種田維生，但一到徵兵季節，他們便會主動報名去到人迹罕至的邊界巡邏，守護國土安全最前線。講起護邊員工作，多來提曼說：「平時受傷是很常見的，也有下雪、刮風的天氣，石頭會從山上滾下來，隨時都有生命危險，我們守着邊界，就是守着自己的家。」他們的無私奉獻，令人肅然起敬。