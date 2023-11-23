無窮之路III｜陳貝兒拉薩尋獲正宗「港式茶餐廳」秘古村 一年開業8個月夠維生

由陳貝兒(Janis)主持的《無窮之路III-無垠之疆》逢周四、周五晚十點半翡翠台播映。本周兩集，Janis與攝製隊分別走訪了有「美玉甲天下」美譽的和田市、塔克拉瑪干沙漠，以及有「世界屋脊」之稱的西藏。

明晚（24日）一集，Janis與攝製隊由新疆去到西藏的拉薩，除了深入體驗「藏傳佛教」的各大廟宇、儀式及信徒修行日常外，最特別的是到訪了一間由香港人開設的港式茶餐廳，在異地大歎港式雲吞麵及魚蛋。