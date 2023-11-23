無窮之路III｜陳貝兒拉薩尋獲正宗「港式茶餐廳」秘古村 一年開業8個月夠維生

由陳貝兒(Janis)主持的《無窮之路III-無垠之疆》逢周四、周五晚十點半翡翠台播映。本周兩集，Janis與攝製隊分別走訪了有「美玉甲天下」美譽的和田市、塔克拉瑪干沙漠，以及有「世界屋脊」之稱的西藏。
明晚（24日）一集，Janis與攝製隊由新疆去到西藏的拉薩，除了深入體驗「藏傳佛教」的各大廟宇、儀式及信徒修行日常外，最特別的是到訪了一間由香港人開設的港式茶餐廳，在異地大歎港式雲吞麵及魚蛋。
之前在香港開IT公司、現年70多歲的張伯，因退休後偶然去了西藏旅行，從而決定在當地展開「第二人生」；談到在拉薩經營食店，張伯笑言成本不用十萬，而且一年只需開八個月便足以維生，張伯笑言：「賺夠咪休息吓，其餘四個月就返香港或者去吓旅遊。」除了歎港式美食，Janis亦有專誠前往品嚐「藏餐」，除品嚐了當地人的主食—糌粑外，還試食了一碗由氂牛粒、青稞粒、小麥粥及燉蛋炮製而成的特色美食。
第六集另一個亮點，是西藏女子抬頭的故事，在舊西藏被視為最低等級人種、連接受基本教育的機會也欠奉的舊西藏女性，自1959年農奴制度被廢除後，地位逐漸被提高，是集Janis便先後拜會了西藏第一代女醫生，及年僅26歲的西藏直昇機飛行員堅熱益西；Janis採訪堅熱益西過程中，更順道體驗了「西藏版衝上雲宵」，坐在堅熱益西駕駛的直昇機上、俯瞰西藏地標及美景，實行空中暢遊聖城。