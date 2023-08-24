無綫主席許濤下午現身回應 曾志偉笑笑口︰工作如常

今日(24日)凌晨有報道指，無綫總經理曾志偉即將離職，就連主席許濤亦會離開無綫，改由新班子接管。報道一出，相隔不足兩個小時，無綫隨即發表聲明澄清，指有關報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。無綫今午發出通告，稱許濤將會現身見傳媒，回應有關人事變動。
至於外間有傳78歲的何定鈞將會「出山」，出任無綫高層，他本人則向傳媒表示現階段沒有甚麼可以回覆。
志偉︰工作如常
記者會在電視城辦公大樓10樓舉行，曾志偉以視像會議參與，而許濤則親身出席回應有關報道。剛做完手術的志偉精神奕奕表示，在台灣接受了微創手術，在血管內加了支架，自言一直都知身體有問題，現時要休息兩星期才可喝酒。他又搞笑說對工作有影響︰「原本返嚟要做跳水、跳降落傘！」但他指手術非常成功，所以對其他工作沒太大影響︰「工作如常，同埋冇太大影響，會盡快返嚟請大家食飯。」
對報道一笑置之
至於對離職報道有何看法，曾志偉說︰「呢個手術係唔適宜笑，睇完我都笑一大餐，笑完我都諗點解呢？就好似同梁朝偉一樣，佢又要澄清，我又要澄清，病緊嘅人都要出嚟，如果唔係上市公司，其實我唔想澄清。藝人咩都會被人講，但牽涉到自己職位就出嚟講兩句囉！」志偉形容今次事件「好小事」，但不明白為何傳媒會有這個報道，「乜嘢事會傳出呢個訊息有人信呢？我哋都要研究下，真係一笑置之。」