無綫主席許濤下午現身回應 曾志偉笑笑口︰工作如常

今日(24日)凌晨有報道指，無綫總經理曾志偉即將離職，就連主席許濤亦會離開無綫，改由新班子接管。報道一出，相隔不足兩個小時，無綫隨即發表聲明澄清，指有關報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。無綫今午發出通告，稱許濤將會現身見傳媒，回應有關人事變動。

至於外間有傳78歲的何定鈞將會「出山」，出任無綫高層，他本人則向傳媒表示現階段沒有甚麼可以回覆。