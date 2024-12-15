無綫主席許濤率領港姐藝人送暖 派1500福袋予有需要人士

無綫電視暨職藝員愛心基金（「愛心基金」）連續12年舉辦「冬至送暖」活動。今年，電視廣播有限公司行政主席許濤JP；助理總經理（企業傳訊）、無綫電視暨職藝員愛心基金主席黃德慧；將軍澳警區指揮官麥文禹總警司； 香港紀律部隊義工服務隊主席麥錦輝率領應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤、王汛文以及一眾《愛．回家之開心速遞》藝員，包括滕麗名、林淑敏、湯盈盈、莊思明、單立文及張景淳前往將軍澳寶林邨及沙田水泉澳邨派發福袋及探訪獨居長者、兩老家庭及基層家庭。
TVB除了肩負提供娛樂、資訊及教育的使命外，更關心弱勢社群，積極回饋社會，與各界慈善機構合辦的籌款節目，善款已超過港幣70億。TVB在2012年45周年台慶時宣佈成立「無綫電視暨職藝員愛心基金」，以善款及行動支援一些落在既有福利機制以外，而有急切經濟援助需要的人士，幫助他們避免因經濟困境衍生出來的家庭問題。愛心基金於2013年獲得稅務局審批成為稅務豁免(S88)慈善機構，開始正式運作，至今已協助超過1,200 個有經濟困難的家庭解決燃眉之急，援助金額接近港幣 1,400萬。
「2024冬至送暖」活動支持機構包括「TVB愛心義工隊」、「將軍澳警區」及「香港紀律部隊義工服務隊」，近百名義工分別在將軍澳、沙田、黃大仙、觀塘、油塘、上水、粉嶺、小西灣及石排灣派發福袋及進行愛心探訪。整個冬至愛心送暖活動派發共1,500份福袋，希望每位受惠者能感受到愛心基金和義工們送上的溫暖和關懷。
電視廣播有限公司行政主席許濤JP在記者會上表示，愛心基金「冬至送暖」活動已連續開展12年，受惠者人數超過42,000人，這不僅持續彰顯無綫電視的企業社會責任，更是展示各部門職藝員從心出發、關懷社會的具體行動，致力於將愛心廣泛傳遞至社會各個角落。回想無綫電視在過去57年裏，為香港無數家庭帶來歡樂，從《歡樂今宵》到《愛回家》，都深受觀眾喜愛。希望大家支持「無綫電視暨職藝員愛心基金」，一齊為香港社會帶來更多正能量。
記者會上一眾《愛．回家之開心速遞》藝員分享探訪感受，滕麗名、林淑敏、莊思明、單立文及張景淳均表示深深感受到受訪長者們在收到福袋時的開心雀躍，能夠一起分享節日的喜悅令他們感到十分有意義，並呼籲大家多關心身邊的長者，並強調保持健康的重要性，鼓勵大家多做運動，以促進身心健康。應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤及王汛文亦分享了感受，表示今天天氣雖然寒冷，但認為這次送暖探訪不僅是將溫暖帶給長者，同時也讓自己感受到溫暖，三人均表示未來將會積極參與更多社區探訪的活動，將愛與關懷傳遞下去。
最後，電視廣播有限公司行政主席許濤JP代表愛心基金頒發感謝狀予將軍澳警區及香港紀律部隊義工服務隊，並由將軍澳警區指揮官麥文禹總警司以及香港紀律部隊義工服務隊主席麥錦輝先生代表接受。