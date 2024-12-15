無綫主席許濤率領港姐藝人送暖 派1500福袋予有需要人士

無綫電視暨職藝員愛心基金（「愛心基金」）連續12年舉辦「冬至送暖」活動。今年，電視廣播有限公司行政主席許濤JP；助理總經理（企業傳訊）、無綫電視暨職藝員愛心基金主席黃德慧；將軍澳警區指揮官麥文禹總警司； 香港紀律部隊義工服務隊主席麥錦輝率領應屆香港小姐倪樂琳、楊梓瑤、王汛文以及一眾《愛．回家之開心速遞》藝員，包括滕麗名、林淑敏、湯盈盈、莊思明、單立文及張景淳前往將軍澳寶林邨及沙田水泉澳邨派發福袋及探訪獨居長者、兩老家庭及基層家庭。

TVB除了肩負提供娛樂、資訊及教育的使命外，更關心弱勢社群，積極回饋社會，與各界慈善機構合辦的籌款節目，善款已超過港幣70億。TVB在2012年45周年台慶時宣佈成立「無綫電視暨職藝員愛心基金」，以善款及行動支援一些落在既有福利機制以外，而有急切經濟援助需要的人士，幫助他們避免因經濟困境衍生出來的家庭問題。愛心基金於2013年獲得稅務局審批成為稅務豁免(S88)慈善機構，開始正式運作，至今已協助超過1,200 個有經濟困難的家庭解決燃眉之急，援助金額接近港幣 1,400萬。

「2024冬至送暖」活動支持機構包括「TVB愛心義工隊」、「將軍澳警區」及「香港紀律部隊義工服務隊」，近百名義工分別在將軍澳、沙田、黃大仙、觀塘、油塘、上水、粉嶺、小西灣及石排灣派發福袋及進行愛心探訪。整個冬至愛心送暖活動派發共1,500份福袋，希望每位受惠者能感受到愛心基金和義工們送上的溫暖和關懷。