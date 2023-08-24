無綫主席讚揚曾志偉表現好 許濤稱到大陸取景是常態

今日(24日)凌晨有報道指，無綫總經理曾志偉即將離職，就連主席許濤亦會離開無綫，改由新班子接管。報道一出，相隔不足兩個小時，無綫隨即發表聲明澄清，指有關報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。主席許濤下午現身見傳媒，身在台灣的曾志偉則透過視像參與記招，二人均指有關報道失實。
主席許濤在記招上讚揚曾志偉任內表現，稱他是一個非常有活力的好幫手，也是一個很多的領袖，認為每個人都要有一段時間休息，現在是他的休息時間，期望他回來之後，可以承擔更多工作。
一直有到大陸取景
報道提到無綫將會把製作北移，明年5月便會把所有劇集轉到大陸拍攝，只安排《愛．回家之開心速遞》及綜藝節目留在香港製作。許濤表示報道是無稽之談，稱一直以香港作為基地爭取大陸市場，而過去一直也有劇集在大陸取景。他說︰「一直有劇集在國內同香港拍，係常態性發生，下半年都有國內拍，都有好多劇喺將軍澳攝影廠拍，呢個以後都絕對係咁。國內係咪我哋發展方向呢？絕對係。唔好將香港同國內發展二選一，香港作為基地，爭取國內市場，我覺得係最明智。」
《一舞傾城》在佛山拍
過去無綫有不少劇集已到大陸取景，近期有《白色強人》，醫院景分別來自香港屯門、深圳萬科中心及深圳前海深港青年夢工場；《一舞傾城》則在佛山西樵山國藝影視城、高明區等地取景。部份古裝劇集如《大唐雙龍傳》、《金枝慾孽》、《楚漢驕雄》、《少年四大名捕》亦是於雲南、橫店、中山等地取景，至於日本、馬來西亞、泰國，甚至肯亞亦是無綫過去曾取景的地方。