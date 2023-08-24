無綫主席讚揚曾志偉表現好 許濤稱到大陸取景是常態

今日(24日)凌晨有報道指，無綫總經理曾志偉即將離職，就連主席許濤亦會離開無綫，改由新班子接管。報道一出，相隔不足兩個小時，無綫隨即發表聲明澄清，指有關報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。主席許濤下午現身見傳媒，身在台灣的曾志偉則透過視像參與記招，二人均指有關報道失實。

主席許濤在記招上讚揚曾志偉任內表現，稱他是一個非常有活力的好幫手，也是一個很多的領袖，認為每個人都要有一段時間休息，現在是他的休息時間，期望他回來之後，可以承擔更多工作。