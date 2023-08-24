無綫人事變動｜王祖藍資料從藝員專頁消失 C君退任J2創意總監

曾有報道指祖藍與C君因為在節目策劃上意見不合，如今二人已先後卸任無綫高層。

今日(24日)凌晨有報道指，無綫總經理曾志偉即將離職，就連主席許濤亦會離開無綫，改由新班子接管。報道一出，相隔不足兩個小時，無綫隨即發表聲明澄清，指有關報道所謂的「人事變動」及「廠房調配」純屬虛構，完全沒有根據。無綫今午發出通告，稱許濤將會現身見傳媒，回應有關人事變動。

去年有傳王祖藍辭任「首席創意官」一職，疊埋心水到大陸賺錢，當時無綫亦立即發聲明否認，指對方正為公司在大陸執行多個節目製作，同時又指推動內地業務發展是無綫重要策略之一，一直以來都會常規性地派出熟悉中國市場之團隊到內地拓展及執行業務。惟3個月後，祖藍再度主持《獎門人》，被問到是否已卸任「首席創意官」，他未有否認，並稱與無綫關係良好，「如果無綫喺大陸有咩需要幫手，我隨時為總經理服務。」如今無綫藝人頁面已不見王祖藍的資料。

C君還騷債唔做高層

至於J2創意總監C君（鄭詩君）在數月前跟陸永雙雙約滿無綫，未幾二人再跟無綫改簽基本藝人合約。他在5月中錄影《咁你都唔識》時，大方承已卸任，並表示因為疫情前簽下不少登台合約，因此疫情結束後，便要開始還債，難以兼顧。

鄧兆尊曾在網上節目《田豪祖三寶》透露祖藍因為不滿C君而拉大隊北上，他引述幕後工作人員的內容說︰「珍姐管演員、樂小要管人力資源，祖藍就係創意官，創意北上搵錢，佢離開咪交由佢哋自己搞，所以多咗個肥仔，即係C君嚟幫手，因為做啲嘢唔得，祖藍好似有不滿囉。」