無綫台慶｜「牛頭角順嫂」梁葆貞優雅現身 顏國樑患鱗狀細胞癌失低音

《萬千星輝賀台慶2022》昨晚圓滿結束，無綫邀請《香港81》系列的「牛頭角順嫂」梁葆貞及「陳積」顏國樑現身。八十多歲的梁葆貞近年移居海外，自《餐餐有宋家》之後，再沒有返過無綫，她表示今次因要娶孫新抱材特意返港，由於站得不穩，要由李成昌陪同出場。

她出場時，跟大家簡單介紹「順嫂」一角，並稱這個名字陪伴她41年。她說︰「大家好，我係順嫂，其實順嫂係80年代一個處境劇角色，當年我聽人講：『乜你咁貪小便宜呀，成個順嫂咁！』又或者『琴晚個戲好易睇好易明，順嫂都識睇！』喺佢哋眼中，順嫂冇咩文化，有少少貪便宜同八卦嘅師奶！當年80年代好多家庭都有順嫂呢款阿媽，盡心盡力、死慳死抵都係為儲錢俾仔女讀大學，而家香港咁繁榮，呢班順嫂阿媽功不可沒！大家俾啲掌聲順嫂好嗎？」在受訪時她指記性越來越差，加上又沒做過直播，很怕忘記對白，幸好順利過關。

聲沙逾月始知患癌

已離開無綫十多年的顏國樑，聲線變得沙啞有別以往，近年以教太極為主的他表示其聲帶患上鱗狀癌，因腫瘤壓住的原故而失去了低音，令現時聲音變尖。

他表示現正接受第4次的免疫治療及化療，進度良好，而他的頭髮因化療關係全脫掉。他透露原有兩劇在手，並於9月開工，但因發現自己聲沙，想開工前醫好，但食了中西醫藥物一個月沒進展，其後才知自己患癌，他亦不得不擱置工作。他笑言現時聲音似「曾總」曾志偉，並扮BEE GEES唱歌。