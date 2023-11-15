無綫台慶｜9大表演內容率先曝光 尹光孖《中年好聲音》演穿越歌舞劇

無綫電視本周日（19日）晚假電視廣播城舉行《萬千星輝賀台慶》，集合逾百位藝人為慶祝56周年台慶，都傾力獻技與觀眾歡渡大日子，節目將於同日（19日）晚上八時十五分於翡翠台直播。 由汪明荃（阿姐）領軍的18位大會司儀，亦以「跨越三代」形式合作，陣容包括殿堂級代表汪明荃、鄧梓峰、陳百祥、阮兆祥、陳貝兒、黎芷珊，成功接棒代表麥美恩、Patrick Sir（林溥來）、陸浩明、吳幸美、周奕瑋、馮盈盈，新生代代表則有是屆港姐冠軍莊子璇、J2er上位主持吳兆麟、《聲夢》第一屆畢業生潘靜文及第二屆畢業生彭家賢、東張女神何沛珈，及躋身「獎老」行列的林正峰。

對於夥拍新生代出任主持，阿姐接受無綫娛樂新聞台訪問時笑指氣氛很好，並大讚新生代青出於藍：「佢哋好識執生。」陳百祥則打趣謂：「咁樣可以拉低我哋平均年齡。」至於六位新生代代表，則異口同聲表示要訓練自己成為台慶「氣氛擔當」，莊子璇透露有私下向同為港姐出身的師姐馮盈盈取經，並順道交換讀書進修心得。

尹光客串「大笪地好聲音」 今日無綫率先公布台慶當晚九大表演項目，全以「初心」及「傳承」為主要內容，由各有所長的資深藝人、率領一眾後起之秀共同演出，包括大都會式歌舞表演Opening、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲sing夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶（暫名）」及「網絡神曲Nancy Dance」。 由「中年好聲音」第一季及第二季參賽者攜手演出的「大笪地好聲音」大型歌舞劇也甚有傳承味道，除了有網民千呼萬喚的特別嘉賓尹光客串「玩轉舞台」，吳偉豪亦會以「吳大強Junior」身份驚喜現身，與爸爸吳大強part住上還原吳父昔日追尋音樂夢想之路。

九大表演項目中，以阿姐領軍的「給十年後的我」最為感性，相關環節將挑選初入行、入行十年、二十年、三十年、四十年及五十年的代表性藝人細述追夢「初心」，以及各人入行後的起跌及成長。環節演出藝人除了有視帝級人馬、還有歌而優則演代表以及超級綠葉演員，值得期待。 根據台慶的宣傳片，姜大衛亦有份參與。