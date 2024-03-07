無綫宣傳綜藝節目出現謎之太空人 全程遭《聲夢傳奇》學員無視

無綫昨日(6日)舉行「新一季，綜藝魂，嚟料﹗」記者會，逾30位藝員及幕後製作團隊齊集，親自推介各個節目特色，並率先播放精彩片段。許文軒與潘盈慧逐一邀請不同節目代表上台介紹，當《J Sport》與《聲夢 1+2》聲夢家族輪住在台上介紹時，台下就出現了一個太空人，但大會一直未有介紹他，全程被無視，絕對拍得住當年坤哥扮棋子！

迷之太空人

《J Sport》主持鄭衍峰、曾文心、何振然；《聲夢 1+2》聲夢家族成員侯雋熙、彭家賢、李茵彤、劉詠彤、江廷慧、金永衡、趙頌宜逐一上台，此時台下有一個太空人靠在牆邊。當鄭衍峰介紹完畢後，太空人再上台便靠住《聲夢2》的金永衡旁邊，惟一眾《聲夢》學員在台上鬥咀、唱歌時，一直沒有人理會或介紹太空人。

及後大會播出一把聲音，此時許文軒才指太空人說話，未知是錄音還是現場問題，導致太空人的聲音並不太清楚說甚麼。在旁的金永衡才跟太空人打招呼，但究竟他的作用是甚麼，沒有人知道。去到兩組大合照時，太空人亦有和他們站台，場面非常搞笑。