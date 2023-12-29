無綫宣布人事晉升 曾志偉左右手黃德慧升任助理總經理

無綫(電視廣播有限公司)今日宣布再有人事變動晉升，黃德慧晉升為助理總經理（企業傳訊），主管企業傳訊部門，負責領導宣傳科、對外事務科以及Digital Social Media Management，同時兼任「無綫電視暨職藝員愛心基金」董事局主席。黃德慧是於2021年隨曾志偉年加入TVB，兩年來擔任改進傳統節目宣傳管理、網絡平台發展、上市公司的企業行為規範，以及大型企業傳訊項目上的重要角色。

黃德慧擁有工商管理碩士學位，並有深厚的香港電影及電視產業背景，她在90年代修畢電影及電視管理課程，隨後加入電視業界發展，從事國際音樂節目的編導工作。其後，轉向電影行政和管理工作，為電影行政監製及製片人。黃德慧擁有超逾20年豐富經驗為香港電影金像獎協會的媒體與宣傳顧問，並在2016年至2023年期間，作為香港特區政府委任的香港電影發展局的專責委員和基金批核委員，審核多項電影融資和首部劇情電影計劃的工作，在香港電影業累積豐富經驗。