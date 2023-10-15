無綫屢傳人事調動 鄧兆尊爆譚詠麟寧開騷拒頂替曾志偉

無綫屢傳人事變動，有不少消息指林家棟將會接替曾志偉，就連商台DJ郭志仁也稱收到相關消息。不過，無綫亦頻頻出聲明否認，而林家棟至今亦未曾回應，令人猜測無綫與投資方出現人事角力。 鄧兆尊於上周五的《田豪祖3寶Channel》的直播指曾志偉其實已經做得不錯，坦言「總經理」是三剎位好難做。他說︰「你俾高薪我返去做，我都係賺你幾個月人工走，始終好難孭起個赤字，好多嘢係積落嚟，好多人工一定要出，以前就話多廣告，有好多唔同渠道創咗廣告，好多嘢追唔番條數，呢個位要人脈，唔係話家棟做唔到，家棟人脈差好多，可能有華仔(劉德華)幫佢啦！始終都有距離。」

估計消息先由大陸傳出 曾志豪問如曾志偉在場也搞不到，是否再沒有甚麼人可以勝任，鄧兆尊認同，並指繼任的人一定很吃力。談到汪明荃早前出席活動，指不太了解家棟的長處，難以評論。兆尊說︰「阿姐應該同我一樣，知道家棟喺電影方面有好多策劃係OK，但家棟喺電視都係識做戲，去返高層嘢就未必知，所以阿姐先係咁講。」他估計家棟回好巢消息是從大陸傳出，可能有人見到他的監製作品不錯，所以猜他會回巢。 譚詠麟拒做總經理 曾志豪稱要接替曾志偉的工作的人，必須有責任，抵得諗，心腸好及夠仗義，所以林家棟被認為是人選，兆尊不認同，始終總經理的位置不好做。兆尊表示以他認識的「總經理」的位置是用來阻擋下層的怨言到上層，稱志偉是「非常抵得諗」，亦找不到有誰比他做得更好。對於為何不找志偉的好友譚詠麟，兆尊透露有人曾找譚詠麟，但對方婉拒，寧願享受人生，加上自己到大陸開騷賺得更多，不會接手做這個爛攤子。他又指作為無綫高層應該不會炒志偉，因為現階段沒有人可以像志偉有人脈及能力，而且不覺得無綫會找大陸的人來管，因為兩地的電視管理模式不同。