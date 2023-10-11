無綫新聞部大地震？《晴朗》主持爆料肯定林家棟回巢

無綫近日傳出高層變動消息，除了一度有傳主席許濤及總經理曾志偉離職，更盛傳林家棟及前無綫高層何定鈞會回巢出任高層。雖然無綫先後否認有關傳聞，惟今日再有消息指，曾掌管亞視新聞部的資深傳媒人關偉，將會接管無綫新聞部，並指林家棟的確會回無綫幫手。
今次消息來自《晴朗的一天出發》主持人郭志仁，他在社交平台稱「聽聞大台好快會有變動」，並列出5點︰「1. 曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓；2. 之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定；3. 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊；4. 邵氏會有人主持大局；5. 會分返幾位總經理。」並打上hashtag「唔知士多仲會唔會繼續呢」
林家棟一直未就此事件回應，而早前黎諾懿出席活動時，坦言有聽過家棟回巢的傳聞。汪明荃今早出席活動時，表示不清楚，未有官方消息都不會相信，並稱不太清楚林家棟的長處，所以難以評論。
傳關偉頂替袁志偉工作
至於盛傳關偉掌管無綫新聞部，曾為《明報》翻譯國際新聞，及於晚間為商台擔任翻譯和副編輯。他於1999年加入亞洲電視，專責制定編採政策，並總管公共事務、資訊及體育部門，同時負責策劃新節目。加盟亞視前，關偉曾先後任職鳳凰衞視中文台副總枱長、無線電視新聞部總監，以及無線電視美國分公司副總裁(新聞及行政)。於2010年開始到城大教授數碼電視與廣播學，現為香港珠海學院新聞及傳播學系副院長及專業應用教授。
城大專訪提到關偉為了追上時代，常常出席研討會和會議，認識傳媒世界的最新動向，並學習如何革新傳統新聞報道方式，使之符合數碼媒體的要求，他亦在課堂上熱切地解釋Quartz與GoogleNews、WhatsApp和其他數碼及社交媒體的分別。現時無綫新聞部由助理總經理（新聞及資訊）袁志偉話事。