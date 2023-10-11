無綫新聞部大地震？《晴朗》主持爆料肯定林家棟回巢

無綫近日傳出高層變動消息，除了一度有傳主席許濤及總經理曾志偉離職，更盛傳林家棟及前無綫高層何定鈞會回巢出任高層。雖然無綫先後否認有關傳聞，惟今日再有消息指，曾掌管亞視新聞部的資深傳媒人關偉，將會接管無綫新聞部，並指林家棟的確會回無綫幫手。

今次消息來自《晴朗的一天出發》主持人郭志仁，他在社交平台稱「聽聞大台好快會有變動」，並列出5點︰「1. 曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓；2. 之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定；3. 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊；4. 邵氏會有人主持大局；5. 會分返幾位總經理。」並打上hashtag「唔知士多仲會唔會繼續呢」

林家棟一直未就此事件回應，而早前黎諾懿出席活動時，坦言有聽過家棟回巢的傳聞。汪明荃今早出席活動時，表示不清楚，未有官方消息都不會相信，並稱不太清楚林家棟的長處，所以難以評論。