無綫新聞部男主播容家耀離巢 去年報樓市下跌爆喊成熱話

去年報新聞爆喊的TVB男主播容家耀，昨日（29日）在社交平台宣布離巢，告別效力逾7年的無綫新聞部，他表示將迎接人生新篇章，期待日後以另一身份再與大家見面。

容家耀由實習記者到成為主播，他有感而發：「這裡讓我夢想成真，開啟我前後七年多的電視新聞旅程。由實習記者至主播；由前線港聞採訪至主持資訊節目，有幸在這個界別以不同崗位事事關心。日常報道新聞固然要準備，主播更重要的是主持新聞直播。從北京閱兵、神舟飛船升空與降落、俄羅斯紅場閱兵以至美國總統就職典禮等國際大事，每次一個多小時的大事直播，背後是無數個通宵達旦地準備。」除了報新聞，容家耀亦有份主持多個資訊節目，包括《探古尋源》、《行行有好景3》及《寵寵物語》等，他透露這些節目由構思、聯絡受訪者、拍攝、寫稿、找舊片、跟剪接都親力親為，每一集出街都帶給他無比滿足感。容家耀亦不忘感謝控制室同事、一路提攜與教導他的前輩、主播，以及每一位觀眾的支持，並寫：「感激每封來信、每則留言，甚至街上的鼓勵與支持；感激每一位收看過容家耀報道新聞的觀眾。」對於在全天候24小時的新聞台中，偶爾出現的失誤，他表示：「一路走來，全天候直播的電視新聞播報難免有蝦碌時刻，還望見諒。」至於未來去向，容家耀未有透露具體細節，但就留下一句伏筆：「新聞報道完，人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面。」容家耀出po後，不少網民紛紛留言送上祝福。

還原直播落淚真相

去年12月，容家耀報新聞時發當報到樓市持續下跌，創下22年來的最大跌幅時，竟在鏡頭前流下兩行淚痕，令觀眾聯想他會否是樓市下跌的苦主，不過他的舊同事胡朗軒其後在網上為他澄清，指容家耀當天大病，忍咳導致「標眼淚」。

容家耀畢業於香港城市大學媒體與傳播學系，曾經為香港電台新聞部記者及TVB高級主播。他大學時已曾在多項大專新聞媒體相關比賽中奪獎。於2017年代表香港城市大學參與由香港賽馬會災難防護應變教研中心舉辦的微電影創作比賽，奪得大專組冠軍；2019年代表香港城市大學參加無綫電視舉辦的2019 TVB 大專紀實短片比賽。在學時亦曾獲得香港特別行政區政府獎學基金。2022年9月起，他更攻讀香港中文大學企業傳播社會科學碩士，2024年7月畢業。其實，容家耀曾在2022年初離開無綫新聞部，再於2022年10月重返TVB擔任主播，至本月再度離巢。