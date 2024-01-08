無綫歌手晒冷賀佳績 曾志偉︰我哋TVB幾開心

樂壇主要兩個成績表新城及叱咤先後舉行，無綫旗下歌手包括JW、炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、詹天文、吳業坤、林智樂、張馳豪均有獲獎，無綫《聲夢2》出身的XiX，只是出道數月更獲頒《叱咤》生力軍組合銀獎。無綫為了慶祝在頒獎禮上有不俗的成績，於今晚(8日)在銅鑼灣舉行慶功宴，旗下歌手出席大晒冷，無綫高層曾志偉、樂易玲及何麗全亦到場跟他們分享喜悅。

無綫旗下共有兩個音樂部門，分別是TVB Music Group及愛爆音樂，歌手包括有《聲夢傳奇》兩季成員、《中年好聲音》首季歌手，同場還有JW、吳業坤、謝東閔、羅毓儀、《亞洲超星團》的丁子朗、黃星綽、黃奕斌及文佐匡等等。至於過去被視為「一姐」的吳若希、菊梓喬及譚嘉儀就未有現身，相反隸屬環球的XiX有參與活動，估計她們跟師兄涂毓麟一樣簽了藝人合約。

曾志偉好開心

曾志偉席間情緒高漲，非常開心，他獲邀上台致辭時表示，沒有特別準備講稿，笑謂只預備了幾首歌。之後他說︰「非常之開心，喺下面望上嚟，每一位由參賽者變得獎者，睇住大家對音樂嘅熱誠，慢慢成熟，每個人都有自己嘅追求同方向，依家睇到每個人成績，都係嗰句『大家一定要加油！努力！』你睇我哋TVB幾開心！有咁多人喺度，每個大型節目都有你哋坐陣。你哋係我咁多年以嚟，喺工作人員聽到，大家最開心，因為大家都好落力去彩排。」

讀錯XiX隊名

曾志偉又提到昔日的歌手，以往是由助手代為彩排，但現在大家在彩排時都是落力去唱及有要求，他希望大家仍可以保持熱誠，而且愈來愈紅。不過，他提起XiX由細細個到現在長大的時候，就讀錯她們的隊名，由讀音「SIX」變了「色些」。