無綫派《中年好聲音》撼Chill Club頒獎禮 周吉佩直認好緊張

ViuTV下月7日舉行《Chill Club推介榜 年度推介22/23》，無綫亦嚴陣以待用《紅白大戰》對撼。根據官方資料顯示，《紅白大戰》將以九男九女的《中年好聲音》參賽者分別組成男團、女團大決鬥。近日多位《中年好聲音》參賽者為《紅白大戰》彩排及練習。至於節目評判除了繼續有周國豐、張佳添、伍仲衡及肥媽之外，更有殿堂級填詞人鄭國江。

預《中年好聲音》無限LOOP

今次《紅白大戰》的九男九女由《中年好聲音》的26強中挑選，女子組有龍婷、支嚳儀、李佳、曹敏寶、林鉫偉、陳早怡、李思林、梁鎧庭、李泇霖；男子組有周吉佩、羅啟豪、吳大強、顏志恒、丁文俊、涂家堯、魏嘉信、梁浩銓、何博文。曾志偉日前出席活動時表示，沒想過《中年好聲音》深受歡迎，加上製作費不高，絕對是「小兵立大功」，估計未來一段日子都會常見到《中年好聲音》。