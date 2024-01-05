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娛樂
2024-01-05 12:31:42

無綫盆菜宴｜許濤宣布加薪好消息 何廣沛透露最佳女主角投「Man姐」一票

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無綫盆菜宴｜許濤宣布加薪好消息 何廣沛透露最佳女主角投「Man 姐」一票

曾志偉與員工打成一遍。

為慰勞藝員過去一年的努力 ，無綫昨晚(4)於電視城舉行一連兩晚的員工盆菜宴聯歡，並筵開約130席，除逾二千位同事一齊暖笠笠食盆菜外，更有抽獎表演環節，席間，董事局主席許濤宣布加薪好消息。 

許濤表示：「過去嘅2023年香港經濟，或者我哋從事電視廣播業務嘅，經營都非常困難，但TVB仍然做出非常亮麗嘅成績，因為大家都有心去做呢件事，雖然無綫財務方面未做到完全翻身，不過我好有信心2024年係TVB翻身嘅一年，因此我代表董事局決定今年大家有得加薪。」消息一出，令全場起哄歡呼。身為高層兼掌門人的曾志偉亦與同事們打成一遍 ，並表示早前裁員已告一段落，現在反而唔夠人做嘢，要培養多啲新人入行。 

盆菜宴上，由吳大強唱歌為表演打響頭陣，何廣沛亦唱出《友共情》，而幾位「亞洲超星團」學員丁子朗及冼靖峰等則以團歌勁歌熱舞，非常熱鬧。在場的藝員亦趁機為《萬千星輝頒獎典禮2023》拉票，包括何廣沛、劉穎鏇、鄧智堅、莊子璇、丁子朗等上台大力為自己拉票。

董事局主席許濤宣布加薪好消息。 無綫昨日舉行一連兩晚的盆菜宴，逾二千藝員出席。

分別憑劇集《你好，我的大夫》及《破毒強人》同時入圍角逐「最佳男主角」及「最佳男配角」的何廣沛直言：「我真係好鍾意《破》劇呢個角色，一句對白都冇、只可以做手語難度好高，所以呢套劇我私心好鍾意，奈何我有份參演嘅《新聞女王》人氣勁，所以（最佳劇集）手掌係肉、手背亦都係肉。」他又透露「最佳男主角」早已打定輸數，並投了《破》劇陳豪一票，女主角當然投了「Man姐」佘詩曼。而在《新聞女王》飾演「飛爺」的鄧智堅今年再次入圍「最佳男配角」，他表示雖然曾獲這個獎項，但亦希望有機會再奪這個殊榮。

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另外，憑劇集《隱形戰隊》入圍「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」的劉穎鏇表示：「其實好想《隱》劇攞『最佳劇集』，因為套劇為我嚟講係好大嘅突破，令到好多觀眾認識我，直至到依家出街都仲有人叫我角色名。」 至於，應屆港姐冠軍莊子璇首次參加盆菜宴大感緊張，對於入選「最具潛質新人獎 」十強，她表示：「我自己覺得自己冇乜代表作，但都榮幸可以入到，好多謝公司比呢個機會，設立呢一個新獎，因為我哋新人都好需要鼓勵同肯定。」

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何廣沛，劉穎鏇、莊子璇、丁子朗等上台大力為自己拉票。 吳大強唱歌為表演打響頭陣。 幾位「亞洲超星團」學員丁子朗及冼靖峰等則以團歌勁歌熱舞。 何廣沛唱出《友共情》。 「飛爺」的鄧智堅今年再次入圍「最佳男配角」。
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