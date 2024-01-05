無綫盆菜宴｜許濤宣布加薪好消息 何廣沛透露最佳女主角投「Man姐」一票

為慰勞藝員過去一年的努力 ，無綫昨晚(4日)於電視城舉行一連兩晚的員工盆菜宴聯歡，並筵開約130席，除逾二千位同事一齊暖笠笠食盆菜外，更有抽獎表演環節，席間，董事局主席許濤宣布加薪好消息。

許濤表示：「過去嘅2023年香港經濟，或者我哋從事電視廣播業務嘅，經營都非常困難，但TVB仍然做出非常亮麗嘅成績，因為大家都有心去做呢件事，雖然無綫財務方面未做到完全翻身，不過我好有信心2024年係TVB翻身嘅一年，因此我代表董事局決定今年大家有得加薪。」消息一出，令全場起哄歡呼。身為高層兼掌門人的曾志偉亦與同事們打成一遍 ，並表示早前裁員已告一段落，現在反而唔夠人做嘢，要培養多啲新人入行。