無綫註冊「CCTVB」「sayno4tvb」 陳志雲︰藉呢個方法禁聲

近日「見字飲水」這句潮語被揭成為專頁「見字飲水協會」註冊商標，引來網上極大迴響。及後有專頁發現無綫子公司ZENNORA GROUP LIMITED先後申請註冊「CCTVB」、「sayno4tvb」成商標，涵蓋的貨品及服務類型包括︰研究、視聽、印刷品、照片、廣告、商業經營、組織和管理、教育、娛樂、法律服務等。

同名專頁︰要趕絕我哋 社交平台專頁「思思 TVB 的二三事」的Instagram帳戶正為「sayno4tvb」，他們發文指「Sayno4tvb（Say No for TVB）呢個名其實係錯Grammar嘅，係其他成員創立專頁時嘅失誤，因為呢個名用得太耐，所以我哋都廢事改，但亦成為我哋「獨有」、區別於「Sayno2tvb團隊」嘅象徵。TVB明知錯grammar都要註冊呢個名，擺明要趕絕我哋，估計佢哋成功註冊商標後，就可以向Facebook及其他公司舉報我哋，收我哋皮。」