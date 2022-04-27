無綫連掃12獎 曾志偉︰證明製作處於國際水平

2022紐約電視電影節日前公布得獎名單，無綫共獲12個獎項，包括一個金獎、兩個銀獎、四個銅獎及五個優異獎，共十二個獎項，涵蓋不同類型節目。
《2020東京奧運會》形象宣傳片及《2022北京冬季奧運會》節目宣傳分別獲得體育節目宣傳片組別金獎和銀獎，《聲夢傳奇》節目宣傳則獲得娛樂節目宣傳片組別銅獎。另外，劇集《青春不要臉》獲得最佳剪接組別銀獎，而首套校園歌舞劇《青春本我》則獲得兒童/青少年節目組別銅獎。
由新聞及資訊部製作的《尋人記》及《無窮之路》分別獲得歷史及社會紀錄片組別和最佳節目敍述組別銅獎。
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，「TVB製作團隊的努力成果能蜚聲國際，證明我們的製作標準一直處於國際水平。今年多個製作都有好成績，是再一次對我們整個團隊的肯定。2022年是TVB 55周年的重要里程碑，我們將會全力以赴，繼續為觀眾帶來更多元化、更高質素的節目，期待日後再次把本地製作帶到國際舞台。」
無綫電視新聞及資訊部總監黃淑明表示：「《無窮之路》得到國際評判及海內外觀眾認同，全因為『它』的真、不迴避、不美化，透過眾多小人物的點點滴滴和感受，多角度呈現內地近億人脫貧的進程，是『講好中國故事』的最好體現 ！主持陳貝兒的真情演繹，亦引起觀眾許多的共鳴及迴響，功不可沒。」