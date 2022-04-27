無綫連掃12獎 曾志偉︰證明製作處於國際水平

2022紐約電視電影節日前公布得獎名單，無綫共獲12個獎項，包括一個金獎、兩個銀獎、四個銅獎及五個優異獎，共十二個獎項，涵蓋不同類型節目。

《2020東京奧運會》形象宣傳片及《2022北京冬季奧運會》節目宣傳分別獲得體育節目宣傳片組別金獎和銀獎，《聲夢傳奇》節目宣傳則獲得娛樂節目宣傳片組別銅獎。另外，劇集《青春不要臉》獲得最佳剪接組別銀獎，而首套校園歌舞劇《青春本我》則獲得兒童/青少年節目組別銅獎。

由新聞及資訊部製作的《尋人記》及《無窮之路》分別獲得歷史及社會紀錄片組別和最佳節目敍述組別銅獎。