無綫big big shop轉型 十名員工收大信封

無綫big big shop於18年由余詠珊創立，初期找來全台藝人造勢，場面猶如台慶，更與不同節目和平台合作。余詠珊離職後，由曾志偉接手，今日big big shop在社交平台及網站宣布「已升級轉型至網購平台『士多』及『鄰住買』繼續運作」，並感謝大家支持。

只留士多員工

去年電視廣播TVB宣布夥拍邵氏以2億元收購Ztore（士多）和Neigbuy（鄰住買）母企75%股權，士多母企創辦人之一岑迪贊獲委任為無綫電視電商業服務群總裁，管理集團旗下所有電商平台。有傳岑迪贊曾承諾下月5日會把big big shop員工轉到九龍灣新的辦公室繼續工作，但最後只帶「士多」員工過去，而未能過新辦公室的員工今日收到大信封。