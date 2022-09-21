無綫big big shop轉型 十名員工收大信封

無綫big big shop於18年由余詠珊創立，初期找來全台藝人造勢，場面猶如台慶，更與不同節目和平台合作。余詠珊離職後，由曾志偉接手，今日big big shop在社交平台及網站宣布「已升級轉型至網購平台『士多』及『鄰住買』繼續運作」，並感謝大家支持。
只留士多員工
去年電視廣播TVB宣布夥拍邵氏以2億元收購Ztore（士多）和Neigbuy（鄰住買）母企75%股權，士多母企創辦人之一岑迪贊獲委任為無綫電視電商業服務群總裁，管理集團旗下所有電商平台。有傳岑迪贊曾承諾下月5日會把big big shop員工轉到九龍灣新的辦公室繼續工作，但最後只帶「士多」員工過去，而未能過新辦公室的員工今日收到大信封。
按法例賠償
無綫回覆傳媒指約有十名員工未能安排內部轉職，並會按勞工法例賠償。無綫謂︰「香港電商業務發展急速，電視廣播有限公司（無綫電視）為拓取最大的業務效益，TVB電商業務群已進入升級轉型及資源整合階段，由即日開始，big big shop將升級轉型，串聯融合「士多」及「鄰住買」平台，加快發展步伐，迎合市場需求。
是次big big shop升級轉型，本集團會重組工作崗位並作內部調配，當中部分員工已成功調職；而未能安排內部轉職的員工約有十人左右，本集團亦會按照勞工法例向他們支付離職賠償。本集團預期是次業務重組將會令資源運用更有效率。」