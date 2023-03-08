無綫x淘寶直播｜陳敏之6粒鐘帶貨 陳豪sell鮑魚咖啡營業額高達2,646萬港元

無綫近年注重電子商貿，曾志偉領軍的《獎門人》三度夥拍閃購平台推出感謝祭，上周五播出的《獎門人Ladies First感謝祭》配合一連三日（3月3日-3月5日）舉行的電子商貿直播《鄰住買獎門人Ladies First感謝祭直播室》，整個感謝祭帶來高達800萬港元銷售額。TVB日前再宣布，透過附屬公司TVBC與淘寶達成合作意向，年內將共同發展48場電商直播。
銷售額高達2646萬港元
首場直播騷於昨（7日）晚上6時至12時進行，邀來視帝陳豪及綜藝節目《識貨2》總冠軍陳敏之現身帶貨，最終全場銷售額突破2,350萬元人民幣（約2,646萬港元），累計觀看人數逾320萬，累計觀看次數逾485萬，最高線上人數逾3萬兼登入淘寶直播間即時排行榜Top 2。
陳豪不忘sell咖啡
敏之由夜晚6時開始直踩6粒鐘帶貨；晚上9時，陳豪加入直播騷，短短一小時便掀起全晚高潮！陳豪化身《溏心風暴》經典角色「得得地」力sell鮑魚、佛跳牆、海參、花膠雞煲等美食，期間與敏之吃貨上身大吃特吃，兩人吃得津津有味的模樣，引得網友口水直流嗌要入貨。身為咖啡專家的陳豪，出盡牙力sell咖啡機並沖了一杯靚咖啡請敏之試飲，令敏之大嗌幸福滿滿，陳豪亦有推介曲奇、蛋卷等「咖啡良伴」。兩人直播時除了以廣東話力sell貨品外，又大晒充滿特式的「港普」，獲不少網友大讚可愛。
陳敏之獻出人生第一次
陳敏之受訪時透露，為了今次直播做了不少準備，她說：「我自己本身都好鍾意做直播，事前有睇好多內地直播，會研究吓賣美妝、食物嘅時候，啲主播點樣去吸引觀眾。」問到有否向好友兼「前輩」細細粒（陳嘉佳）請教帶貨心得？敏之說：「之前同佢傾偈時都請教過帶貨技巧，佢都分享咗好多資訊俾我，真係好多謝佢。」提到今次6小時無間斷帶貨，她坦言心情緊張：「我以前試過最多都係3個半鐘，當中有唱歌、玩遊戲，但6個鐘全程帶貨就真係人生第一次，都好開心有今次呢個機會，好榮幸被選中做開播頭炮。」