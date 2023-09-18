煇黃演唱會｜汪明荃華娃張德蘭密密練歌 陳潔靈盼完成黃霑心願

汪明荃表示她有太多經典歌，所以歌單將交由導演挑選，不過最後名單先在此賣個關子，總之會是大家熟悉的經典作品，如入場觀眾認識演出嘉賓所唱的歌，希望大家也能如開 party 般跟著一起唱，相信屆時場面會是非常震撼。華娃很高興在排練室見到大家，感覺大家沒變和以往一樣那麽靚，她也會在台上唱她的首本名曲包括《芸娘》。

陳潔靈說她會唱《今晚夜》和《明星》，她憶述有次在很多年前的「煇黃演唱會」上也有獻唱《明星》，霑叔之後和她說想把《明星》以舞台劇型式和大家見面。她期待在日後天時、地利、人和及有投資者的情況下，去達成霑叔這份心願。張德蘭則說以往唱煇哥的作品，大部分也是其他人填詞的，不過她有三首歌是由霑叔一手包辦曲詞，包括《緣份》、《快樂是痛苦開始》和她最喜歡的《可知道》，但以往很少在台上演出這幾首歌，希望今次有機會唱給大家聽。