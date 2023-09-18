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娛樂
2023-09-18 21:03:18

煇黃演唱會｜汪明荃華娃張德蘭密密練歌 陳潔靈盼完成黃霑心願

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《情牽煇黃經典演唱會》快將舉行，汪明荃等加緊練歌。

一連兩場《情牽煇黃經典演唱會》將於星期五 (22 ) 於紅館隆重舉行，演出嘉賓包括汪明荃、葉麗儀、陳潔靈、張德蘭、仙杜拉、華娃、雷安娜、羅嘉良、葉振棠、龍婷、周吉佩和李佳等，並找來大師徐日勤為音樂總監，日前汪明荃、華娃、陳潔靈和張德蘭特意相約在 band 房排練合唱《獅子山下》。

汪明荃表示她有太多經典歌，所以歌單將交由導演挑選，不過最後名單先在此賣個關子，總之會是大家熟悉的經典作品，如入場觀眾認識演出嘉賓所唱的歌，希望大家也能如開 party 般跟著一起唱，相信屆時場面會是非常震撼。華娃很高興在排練室見到大家，感覺大家沒變和以往一樣那麽靚，她也會在台上唱她的首本名曲包括《芸娘》。

 

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密鑼緊鼓彩排。

陳潔靈說她會唱《今晚夜》和《明星》，她憶述有次在很多年前的「煇黃演唱會」上也有獻唱《明星》，霑叔之後和她說想把《明星》以舞台劇型式和大家見面。她期待在日後天時、地利、人和及有投資者的情況下，去達成霑叔這份心願。張德蘭則說以往唱煇哥的作品，大部分也是其他人填詞的，不過她有三首歌是由霑叔一手包辦曲詞，包括《緣份》、《快樂是痛苦開始》和她最喜歡的《可知道》，但以往很少在台上演出這幾首歌，希望今次有機會唱給大家聽。

陳潔靈透露霑叔想《明星》以舞台劇型式和大家見面。

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