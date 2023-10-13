煉狗術師｜星級馴犬師Eric Ko帶傷單手馴犬 陳柏宇自爆愛犬離世後不打算再養狗

《煉狗術師III》由鄺芷凡（Omi）和星級馴犬師Eric Ko擔任節目主持，每集為不同主人解決寵物狗的行為問題。節目深受一眾寵物主人歡迎，為方便觀眾一家大小欣賞，《煉狗術師III》由10月14日起，將改為逢星期六晚上8時30分至9時正播出。節目嘉賓陳柏宇（Jason）、區子琳（Paula）到西貢一同拍攝節目，體驗訓練狗狗，學習與寵物相處之道。
星級馴犬師Eric Ko到場時包紮了右手中指，原來是昨晚打波導致受傷，但未有時間求醫，是日忍痛繼續拍攝《煉狗術師III》。他單靠一隻手繼續馴犬，表現非常專業。被問到帶傷上陣會否影響馴犬，Eric就笑指「唔多唔少都會影響氣場」，但強調訓練狗狗「唔係鬥惡」，又表示自己做運動比起對著惡犬更易受傷。Omi就表示好開心《煉狗術師III》將改為星期六晚上8時30分播出，因為節目「好適合一家大細收看」，齊齊學習如何了解動物。
陳柏宇Jason受訪時表示愛犬都已經離世，暫時未打算再養狗，但待女兒們長大後或會考慮養細狗，因為相對有更多空間走動。Jason又透露原來細女Audrey好怕貓，在家中一見到貓會喊，當人貓相遇時Jason會將細女抱開，被問到有什麼方法解決細女怕貓的問題，Jason就笑指「唔洗解決，佢大大下會慣！」而Paula本身有養貓，有考慮再養一隻狗，但又怕貓狗難以共存，難得見到星級馴犬師Eric Ko，Paula表示會乘機向Eric偷師學幾招
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