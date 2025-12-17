煒烈盼與失聯兒子見面 想聽到對方嗌爸爸認對其生母有怨恨

《璀璨之城》開鏡禮今日(17日)在澳門舉行，有份參與拍劇的還有資深演員煒烈（原名劉永偉）。早前有一名叫Mic的網民貼出照片表示要尋父，而相中的父親正是煒烈，但事後Mic刪去帖文。其後有報道指Mic「怕將件事搞得太大」，所以匆匆刪除了帖文。

煒烈接受訪問時，坦言很想跟失散多年的兒子見面，並透露只有一位記者可以跟囝囝聯絡。他說︰「我仲未見過佢，梗係好想見啦！呢輪撞啱我喺澳門開工，咁個邊就要靠某一位記者，搵到佢先知可唔可以聯絡到我。」他指已經跟對方19年沒見面，對於Mic突然再出現，他坦言是非常開心，「我由佢出世直至到九歲，我有同佢聯絡同埋湊過佢，但因為後尾我同佢阿媽唔可以喺埋一齊，一路分開到而家，今年佢應該29歲。」

問到二人若見面，第一件事最想做甚麼，煒烈說︰「我會攬住佢，同埋問候吓佢咁多年嚟點樣，話晒都係自己骨肉，只不過唔係話我唔會負做父親嘅責任，我哋又唔可以話推晒俾佢(生母)，各方面都有錯。如果有機會見到，佢嗌我爸爸都真係幾開心，你話會唔會喊，我諗……因為我都比較剛強啲，喊唔喊真係講唔到。」