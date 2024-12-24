照明商店｜高允貞驚喜客串 成Disney+全球首播觀看次數No.1年度韓劇

全8集的Disney+ 奇幻治癒韓劇《照明商店》，由網漫原著作者姜草擔任編劇，繼上年度《Moving超異能族》成功製造全球風潮後，今年同樣由姜草親自擔任編劇、改編自其漫畫原著的《照明商店》，開播以來引發網民熱話，更成為Disney+ 2024年全球首播觀看次數No. 1的原創韓劇 (以首12日全球觀看次數計算)，同時成為Disney+ 有史以來全球首播觀看次數第二位的原創韓劇(以首12日全球觀看次數計算)，僅次於上年度《Moving超異能族》，恭喜姜草成功冧莊！

被韓國網漫迷奉為神作的《照明商店》，敘述一家連接陽間與陰間的燈具店，凡是位於生死邊緣的人，只要從店裡買到燈泡就能活下去，藉此來講述徘徊在生與死之間的「顧客」的故事，從死亡直視自身情感，包括親情、友情、異性愛情、同性愛情。劇集揉合了奇幻、驚恐與暖心感人等元素，並以強勁陣容包括朱智勛、朴寶英、嚴泰九、金雪炫、李妊垠、金大明等實力演員演繹，以光怪陸離的劇情與角色設計為開端，逐步與觀眾揭示背後令人感動淚崩的故事。