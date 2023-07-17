煮東煮西｜爆黃浩然是「100分愛妻號」 黃翠如：佢盡量唔畀電話女演員

由三大閨蜜黃翠如、陳自瑤、連詩雅主持的全新烹飪綜藝節目《煮東煮西》由今日(17日)起，逢周一至周三晚上10點半翡翠台播映。過去曾有「地獄廚神」稱號的連詩雅說︰「同閨蜜一齊做節目，特別愉快，好開心，仲可以識到好多煮嘢食好厲害嘅人，有嘉嘉，寶哥，支支同Benson，真係學到好多嘢！」

節目請來資深名廚黃亞保及黃浩然愛妻莫家嘉，二人擔任「東煮」及「西煮」；每集二人均會圍繞節目指定食材，各自炮製兩道中式及西式美食。兩位主廚亦各有一名助手，分別是殺入《中年好聲音》六強的顏志恒，及殺入七強的支嚳儀；本身是烘焙店CEO的支嚳儀，更是每集「甜品/湯水擔當」，資深名廚黃亞保及黃浩然愛妻莫家嘉則擔任「東煮」及「西煮」；每集二人均會圍繞節目指定食材，各自炮製兩道中式及西式美食。兩位主廚亦各有一名助手，分別是殺入《中年好聲音》六強的顏志恒，及殺入七強的支嚳儀；本身是烘焙店CEO的支嚳儀，更是每集「甜品/湯水擔當」。

三位主持亦各有character，除了「八卦妹」黃翠如，還有「食家」陳自瑤及「煮婦」連詩雅。陳自瑤每次品嚐完美食，均會大派「為食表情包」，並認真地給予詳細食評；連詩雅則自揭老公陳家樂愛「亂入廚房」搞溫馨。七人除會聚集於廚房邊煮邊講，又會排排坐齊齊開餐，顏志恆與支嚳儀更會定期高歌助慶。

黃浩然拒交換號碼

首播的第一集已極富娛樂性，黃翠如數度化身「八妹仔」，大爆家嘉及保哥戀愛史。與黃浩然合作無間的翠如，一嚟即大爆好拍檔是「100分愛妻號」，為了尊重太太家嘉，視手提號碼為高度機密，翠如說：「佢話盡量都唔畀電話女演員，因為佢唔想老婆擔心。」說畢更打蛇隨棍上追問同場的家嘉：「佢個電話係咪真係好少女仔電話架？」「紅都面晒」的家嘉甜笑回應：「我冇睇過，不過我知道佢係唔鍾意畀電話人。」甜度爆錶！

翠如又指黃浩然心目中永遠太太最靚：「好多女演員咪好靚嘅…佢永遠第二句都係話：『我覺得我老婆正過佢』。」翠如另外又大爆保哥與太太是初戀，保哥聞言大方承認，並在陳自瑤助攻下自揭當年如何與太太拉近距離。除了踢爆還有自爆，翠如吃飯期間笑指蕭正楠其中一款拿手小菜是炒牛奶，令貪吃的陳自瑤即時心心眼。