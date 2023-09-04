熊熊宣布結婚後個半月懷孕！37歲生日喜曝超音波照　甜喊：最棒的禮物

記者郭竹倩／綜合報導 宅男女神、台灣藝人熊熊（卓毓彤）今年7月18日宣布與42歲的Mars結婚，今日熊熊不僅迎來37歲生日，在IG post出超音波照，宣布懷孕喜訊，開心表示：「終於等到了！」

熊熊曾經歷不雅片風波 熊熊今日在FB及Instagram曬出婚紗照，公開了懷孕喜訊，並附上一個含淚的表情符號，表示：「終於！等到了～最棒的禮物。」照片中，熊熊頭戴水鑽皇冠，身穿低胸禮服，與身穿淺紫色西裝外套的老公Mars，一同拿著寶寶的超音波照，藏不住滿滿的幸福。貼文曝光後，也湧入許多網友留言祝福。 事實上，熊熊曾經歷影片外流風波，但她仍以正向心態面對挫折，2021年更決定凍卵，她當時也透露凍卵理由，直言從小就希望在35歲前結婚、生子「但一直無法如願，所以去凍了10幾顆卵」，認為算是完成一件心頭大事；她也曾表示因為不想當高齡產婦，所以過去談戀愛幾乎沒有底線：「每次談戀愛都會幻想可以改變對方，所以連男朋友偷吃10幾次，我都能接受。」