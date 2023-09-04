熊熊宣布結婚後個半月懷孕！37歲生日喜曝超音波照　甜喊：最棒的禮物

記者郭竹倩／綜合報導
宅男女神、台灣藝人熊熊（卓毓彤）今年7月18日宣布與42歲的Mars結婚，今日熊熊不僅迎來37歲生日，在IG post出超音波照，宣布懷孕喜訊，開心表示：「終於等到了！」
熊熊曾經歷不雅片風波
熊熊今日在FB及Instagram曬出婚紗照，公開了懷孕喜訊，並附上一個含淚的表情符號，表示：「終於！等到了～最棒的禮物。」照片中，熊熊頭戴水鑽皇冠，身穿低胸禮服，與身穿淺紫色西裝外套的老公Mars，一同拿著寶寶的超音波照，藏不住滿滿的幸福。貼文曝光後，也湧入許多網友留言祝福。
事實上，熊熊曾經歷影片外流風波，但她仍以正向心態面對挫折，2021年更決定凍卵，她當時也透露凍卵理由，直言從小就希望在35歲前結婚、生子「但一直無法如願，所以去凍了10幾顆卵」，認為算是完成一件心頭大事；她也曾表示因為不想當高齡產婦，所以過去談戀愛幾乎沒有底線：「每次談戀愛都會幻想可以改變對方，所以連男朋友偷吃10幾次，我都能接受。」
熊熊與老公Mars分手7年後復合
熊熊日前拍片分享新婚生活，透露與老公Mars是在2023年2月14日登記結婚，至7月18日正式公布結婚，更在YouTube影片中直言：「記得當時有老師跟我說叫我跟你不要分手，只怪我年輕不懂事，謝謝你回到我身邊，真的不會再放開你了，你是我最善良誠實的人疼愛包容我的人，即使吵架也是當天就好了。」
熊熊坦言，剛出道就跟老公在一起，無奈當時公司壓力無法公開，加上小事爭吵，最後選擇分手；2人在一起3年，後來分手長達7年，熊熊也表示對方陪伴她度過妹妹離開的時光，因此在心中佔了很重要的位置，再相遇則是因為工作關係，令她相當感動：「我覺得這輩子非他不嫁，一定要跟他在一起一輩子。」
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