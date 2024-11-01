熊黛林接棒舊愛郭富城地位 ，擔任新「舒適堡」代言人。

著名連鎖健身集團「舒適堡」（PHYSICAL)今年9月宣布全線結業，天王郭富城從2002年起便成為PHYSICAL的代言人，以其一身健碩身材作賣點，成為店舖生招牌，合作逾22年一直愉快，不過今年卻初完成合約。隨住醫美集團perFACE接管PHYSICAL成立全新健身品牌perFIT，日前品牌宣佈請來郭富城的舊愛熊黛林（Lynn）擔任代言人。

Lynn曾擔任 perFACE 代言人超過十年，這次獲邀擔任健身品牌perFIT 的代言人，Lynn表示早前看新聞得知perFIT正式接管PHYSICAL的消息，相當感概，她說：「而家世界氣氛都唔係太好，有地方戰爭、環境、經濟不景氣，我哋都要有返啲正能量，我有睇新聞報導，知道perFIT嘅新聞，我同Kennis（perFACE 創辦人符芷晴）好熟，佢接管後一、兩個星期就同我傾代言嘅事，我一口答應，因為成件事好鼓舞。我已經唔係少女啦，結咗婚生埋兩個小朋友仲可以保持狀態，相信係每個人夢寐以求嘅事，要帶出每個年齡無論男士同女士都可以，好希望將呢個訊息帶畀大家。我自己都好鍾意做運動，我仲話要畀埋會藉我老公、我媽媽、所有親戚一齊去做，兩個女都要一齊去，哈哈。」