熊黛林減肥法 睇吃播心情治癒當食咗

熊黛林（Lynn）再度獲邀擔任醫學美容中心代言人，早前於影樓拍攝了一系列宣傳照，穿上多套以白色為主調的服裝，大騷完美身段。貴為人母的Lynn仍保持最弗狀態，她笑說：「以前有大job都會做gym、減肥，因為呢輪太忙喇，媽咪又返咗南京同埋屋企又少咗個工人，兩個女又好黐我，我所有嘢都鍾意落手落腳做，所以好忙。我連減肥做gym練吓腹肌都唔得，可能平時湊B嘅時候已經鍛鍊咗，當做運動，做返運動個人會健康啲、舒服啲。」

原來Lynn也有一些瘦身小秘技，她表示：「因為之前夜瞓，所以我有食宵夜嘅習慣，生完之後身體係有少少唔同嘅，例如以前夜晚食幾多都唔會肥，生完之後，食得太飽會胃酸倒流，又會肥啲，真係唔同，所以真係要戒，唔食宵夜，當肚餓嘅時候唔好自己食，要睇人哋食，睇人哋食嘢嘅片，見到好開心就等於食咗，好過癮！哈哈…」要內外兼顧，除了節食，心態上也重要，Lynn說：「如果成日諗啲唔開心嘅嘢，會好攰，夜晚又瞓唔着，瞓唔着皮膚會唔好，又有黑眼圈，對身體唔好，係惡性循環嚟嘅。其實個人諗開啲，會瞓得好啲，皮膚靚啲，精神又好啲，係唔同嘅。」