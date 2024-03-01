熊黛林睇中逾250萬名錶　「廿四孝」郭可頌豪氣即買：家庭和睦老婆開心

現年43歲的熊黛林（Lynn）於2016年與身家以億計的郭可盈胞弟郭可頌結婚，並誕下一對雙胞胎女兒Kaylor同Lyvia，一家四口相當幸福。日前，熊黛林在小紅書分享一段與老公到「價值上億的錶店」選新年禮物的影片，她透露很多有錢人都會幫襯這間錶行，每款錶都至少幾十萬，而且要超級VIP才有資格購買。二人看了多款名錶，包括Audemars Piguet、Patek Philippe、Richard Mille、Rolex等等，而熊黛林更睇中一款價值逾250萬的名錶，郭可頌更二話不說即刻買給老婆！

熊黛林自爆鍾意最Hit的幾款牌子，「愈難買愈好。女仔我就鍾意金啲嘅，玫瑰金嗰啲會唔會有㗎？」當店員拿出一隻Richard Mille玫瑰金名錶後，熊黛林即雙眼發光對老公說：「呢隻咪我哋之前話排隊等咗好耐，都冇消息嗰嗰囉？」熊黛林愛不釋手表示：「我就係鍾意佢夠大塊，幾靚喎。幾好，就呢隻啦，因為真係等咗好耐啦嘛。」郭可頌問價後即刻買給老婆，還表示：「可以有，值得買，家庭和睦，老婆開心。」有指熊黛林睇中的是Richard Mille RM 72-01玫瑰金，價值逾250萬！