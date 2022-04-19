熊黛林賀孖女4歲生日 教囡囡擺甫士晒全家福

熊黛林（Lynn）早前在人氣劇《家族榮耀》中表現亮眼，驚喜演出教觀眾另眼相看。現實中都是個好媽媽的Lynn，為丈夫郭可頌誕下的一對孖女Kaylor與Lyvia，今天剛好踏入4歲生日，一如以往，Lynn一早安排孖女到影樓拍照，順道拍攝全家福，非常溫馨。

今年拍攝的生日照，其中以孖女喜愛的運動造型作為主題，大女Kaylor着上芭蕾舞裙，妹妹Lyvia則穿上一身跆拳道服，整個拍攝由籌備、佈置、為囡囡扮靚靚，都是由Lynn一手包辦，拍攝時這位名模媽媽更親自教授囡囡擺甫士，又教孖女儀態，拍出來的效果大家也非常滿意。