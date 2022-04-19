熊黛林賀孖女4歲生日 教囡囡擺甫士晒全家福

熊黛林（Lynn）早前在人氣劇《家族榮耀》中表現亮眼，驚喜演出教觀眾另眼相看。現實中都是個好媽媽的Lynn，為丈夫郭可頌誕下的一對孖女Kaylor與Lyvia，今天剛好踏入4歲生日，一如以往，Lynn一早安排孖女到影樓拍照，順道拍攝全家福，非常溫馨。
今年拍攝的生日照，其中以孖女喜愛的運動造型作為主題，大女Kaylor着上芭蕾舞裙，妹妹Lyvia則穿上一身跆拳道服，整個拍攝由籌備、佈置、為囡囡扮靚靚，都是由Lynn一手包辦，拍攝時這位名模媽媽更親自教授囡囡擺甫士，又教孖女儀態，拍出來的效果大家也非常滿意。
感慨孖女大得快
Lynn表示：「每一年幫佢哋影一輯相，順便影埋全家福，會一直延續落去，因為每一年都想記錄低呢啲咁美好嘅回憶，佢哋又大一歲，作為成長嘅記錄，一家人睇返都知道呢個家係幾咁溫馨同幸福。」一對孖女不經不覺已經4歲，Lynn還感慨說：「佢哋真係大得好快！尤其係我出咗去做嘢嗰3個月，返嚟之後見佢哋高咗咁多，識講嘅嘢又多咗咁多，突然之間覺得自己好似錯過咗啲嘢。加上疫情始終一定會有影響心情，因為我哋係一個大家庭，好多人，呢個時候唔可以咁多人一齊慶祝，始終有少少遺憾，但係自己屋企人食餐飯、唱生日歌切蛋糕，一家人一齊就好開心。」Lynn希望一對乖女可以健康成長，每日都開心生活。