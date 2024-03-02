熱辣滾燙｜勁收33億人民幣 賈玲減肥逾百磅自導自演新作本月香港上映

賈玲減肥百多磅的話題內地電影《熱辣滾燙》，是賈玲繼《你好，李煥英》晉身全球最賣座華裔女導演第一位後，再次自導自演而「瘦」出另一票房佳話。

《熱辣滾燙》由年初一上映至今勁收33億人民幣，走勢凌厲，勢必衝擊40億票房，既能在激烈的競爭中突圍成為今年賀歲檔期票房冠軍，目前排名中國史上最賣座電影第16位，僅次於周星馳執導的《美人魚》，短期內將攀升更高位置。《熱辣滾燙》英文片名《YOLO》即「You Only Live Once」的縮寫，電影是講述失意的中年宅女因為練習拳擊而減重變瘦並重啟人生，決心為自己贏一次，重燃熱辣滾燙正能量的故事，不但引起網上熱話，更掀起一股健身、拳擊甚至減肥的熱潮，堪稱今年最矚目的現象級電影。擊動人心之作《熱辣滾燙》由Sony Pictures榮譽發行，3月16日起推出優先場，3月21日在香港正式上映。