燈火闌珊｜周漢寧自備道具試鏡打動導演 首當男一獲張艾嘉讚許

由張艾嘉和任達華合演的電影《燈火闌珊》，找來新生代演員周漢寧(阿寧)當男主角，與張艾嘉的互動令不少觀眾感動落淚。原來阿寧試鏡演霓虹燈師傅時，特地自備道具，打動導演獲得角色，全情投入的演出更獲影后張艾嘉點名力讚。

肢體動作 有板有眼 《燈火闌珊》是曾憲寧導演首次執導的電影，曾導演因為看過阿寧過去如電視劇《教束》、《萬輻瑪利亞》等的演出，覺得他的演繹多樣化，可以勝任片中任達華徒弟Leo一角，於是便請阿寧前來試鏡，她透露：「到試鏡的一刻，阿寧說他自備了一個自製的精美面具以及霓虹燈光管，這件事已令我覺得這位演員很有誠意來參加這次試鏡。」阿寧解釋道具可讓他演得更到位，他說：「主要因為想在試鏡時可以更加表現到我對這套戲、這個角色的想像，對我來說，道具也影響我演出的節奏，或是演出時的視線，所以作為演員，這個準備工具其實更能表現自己。」導演在試鏡翌日再邀阿寧嘗試製作霓虹燈，發現他的肢體動作也有板有眼，所以便落實由阿寧去演徒弟仔。