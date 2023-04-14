燈火闌珊｜張艾嘉心繫香港電影能繼續貢獻已感幸福 周漢寧自爆跑得慢過張姐

張艾嘉和周漢寧雙雙憑曾憲寧執導的首部劇情片《燈火闌珊》，入圍今屆香港電影金像獎最佳女主角和最佳新演員，電影關於香港被消失的霓紅燈標記，和逐漸失傳的霓虹燈製作手藝。對於多次獲封影后的張艾嘉，以及首獲提名的周漢寧而言，心裡牽掛的還有香港電影，從影半世紀的張姐見證影業百花齊放的年代，有感而發，「這是我對香港電影的記憶，香港可以做很多不同類型的電影，要找回勇氣和膽量去做這件事。」27歲的周漢寧打從入行已面對電影業寒冬期，他硬咽感觸道：「常聽說港片已不再輝煌，我不知可做甚麼，惟有先做好自己。」

得獎與否 靠點運氣 憑《燈火闌珊》第三度獲封金馬影后的張艾嘉，對於角逐金像影后抱平常心，她笑言得獎與否，多少靠點運氣，「得獎的意義是給人看的，在電影界做了五十幾年，做好每一部戲是我的本分。能與新導演或年輕人一起做戲，他們仍然認同我，觀眾仍想看我演戲，是好感恩的事，如果可繼續contribute，我已覺得好幸福。」她認為獲獎後收到的滿滿祝福，更多是源於這幾十年來對電影界的支持，無論有沒有提名或獎項，都一直坐在頒獎禮的觀眾席，而今次從創作劇本、圍讀、拍戲到剪片，她都全程陪著新導演曾憲寧完成，最開心是大家不計較去做好電影，「即使這是低成本文藝片，好希望香港的院商和發行商，不是給予唔好的檔期，我覺得無論是新人或入行幾十年也好，都好希望香港電影不要消失。」

做補習老師 幫補生計 2018年畢業於演藝學院的周漢寧，在ViuTV劇集《教束》嶄露頭角，估不到往後是3年疫情，在開工不足的日子，他靠著為小朋友補習幫補生計，同時自我裝備，「趁這段時間盡量睇書、睇電影，儲養分，機會出現時就已經準備好。」回想從試鏡獲選中、與張姐等前輩合作，到獲提名最佳新演員，猶如一段奇蹟旅程。他在戲中飾演的光管學徒Leo，因製作霓虹燈找到人生目標，對角色深有共鳴，「我們這個年齡層的人，在中學或大學畢業後，或多或少感迷失。我和Leo共通的地方，是他找到霓虹燈，我找到演戲，所以我捉到他為何咁鍾意、咁想做下去，那種喜悅和成功感，是很美妙的創作過程。」 跑得慢過張艾嘉 被問到演繹角色的最大挑戰，周漢寧笑言，最辛苦是本身有點肥胖，但角色是流離失所的窮小子，拍戲期間只能吃蕃薯和雞肉，瘦得不太健康，連體能亦受影響，「有一場係我同張姐一齊跑步，但張姐跑得快過我，那時我真係太攰、跑到嗦氣，張姐仍在跑，好搞笑！」現年69歲的張姐補充說，「我在疫情期間，幾乎一個禮拜跑三五次，所以跑得好輕鬆，點知呢個後生仔，跑得咁慢嘅！劇本原本寫我好辛苦，後尾變成佢辛苦。」完成拍攝後，周漢寧更親手為張姐燒製一盞光管燈，「我就燒咗呢個『心』裡面有個『S』字嘅燈俾張姐，有少少似超人嗰個『S』字，係Superwoman，同埋張姐英文名叫Sylvia。」張姐大感驚喜，「之前他口花花話要整燈送給我，估不到今日真的整了。」