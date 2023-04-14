燈火闌珊｜張艾嘉心繫香港電影能繼續貢獻已感幸福 周漢寧自爆跑得慢過張姐

張艾嘉和周漢寧雙雙憑曾憲寧執導的首部劇情片《燈火闌珊》，入圍今屆香港電影金像獎最佳女主角和最佳新演員，電影關於香港被消失的霓紅燈標記，和逐漸失傳的霓虹燈製作手藝。對於多次獲封影后的張艾嘉，以及首獲提名的周漢寧而言，心裡牽掛的還有香港電影，從影半世紀的張姐見證影業百花齊放的年代，有感而發，「這是我對香港電影的記憶，香港可以做很多不同類型的電影，要找回勇氣和膽量去做這件事。」27歲的周漢寧打從入行已面對電影業寒冬期，他硬咽感觸道：「常聽說港片已不再輝煌，我不知可做甚麼，惟有先做好自己。」
得獎與否 靠點運氣
憑《燈火闌珊》第三度獲封金馬影后的張艾嘉，對於角逐金像影后抱平常心，她笑言得獎與否，多少靠點運氣，「得獎的意義是給人看的，在電影界做了五十幾年，做好每一部戲是我的本分。能與新導演或年輕人一起做戲，他們仍然認同我，觀眾仍想看我演戲，是好感恩的事，如果可繼續contribute，我已覺得好幸福。」她認為獲獎後收到的滿滿祝福，更多是源於這幾十年來對電影界的支持，無論有沒有提名或獎項，都一直坐在頒獎禮的觀眾席，而今次從創作劇本、圍讀、拍戲到剪片，她都全程陪著新導演曾憲寧完成，最開心是大家不計較去做好電影，「即使這是低成本文藝片，好希望香港的院商和發行商，不是給予唔好的檔期，我覺得無論是新人或入行幾十年也好，都好希望香港電影不要消失。」
做補習老師 幫補生計
2018年畢業於演藝學院的周漢寧，在ViuTV劇集《教束》嶄露頭角，估不到往後是3年疫情，在開工不足的日子，他靠著為小朋友補習幫補生計，同時自我裝備，「趁這段時間盡量睇書、睇電影，儲養分，機會出現時就已經準備好。」回想從試鏡獲選中、與張姐等前輩合作，到獲提名最佳新演員，猶如一段奇蹟旅程。他在戲中飾演的光管學徒Leo，因製作霓虹燈找到人生目標，對角色深有共鳴，「我們這個年齡層的人，在中學或大學畢業後，或多或少感迷失。我和Leo共通的地方，是他找到霓虹燈，我找到演戲，所以我捉到他為何咁鍾意、咁想做下去，那種喜悅和成功感，是很美妙的創作過程。」
跑得慢過張艾嘉
被問到演繹角色的最大挑戰，周漢寧笑言，最辛苦是本身有點肥胖，但角色是流離失所的窮小子，拍戲期間只能吃蕃薯和雞肉，瘦得不太健康，連體能亦受影響，「有一場係我同張姐一齊跑步，但張姐跑得快過我，那時我真係太攰、跑到嗦氣，張姐仍在跑，好搞笑！」現年69歲的張姐補充說，「我在疫情期間，幾乎一個禮拜跑三五次，所以跑得好輕鬆，點知呢個後生仔，跑得咁慢嘅！劇本原本寫我好辛苦，後尾變成佢辛苦。」完成拍攝後，周漢寧更親手為張姐燒製一盞光管燈，「我就燒咗呢個『心』裡面有個『S』字嘅燈俾張姐，有少少似超人嗰個『S』字，係Superwoman，同埋張姐英文名叫Sylvia。」張姐大感驚喜，「之前他口花花話要整燈送給我，估不到今日真的整了。」
跳出重覆題材
戲中的張艾嘉和周漢寧學習面臨失傳的霓虹燈技藝，竭力守護逐漸式微的行業。戲外，兩人面對的是香港電影的傳承危機。見證香港電影業興衰的張姐坦言：「我初來香港拍戲時，正值電影界黃金年代，由大導演李翰祥、許鞍華，至新藝城電影都參演過，當然現在社會已改變，不能回到過去，只能盡力演出更多優秀的作品。」她喜見近年新導演湧現，但礙於資金限制，略嫌題材較單一。故此，她跟電影發展局合作一個project，目前的首要任務是籌集資金，「我叫導演盡量寫要寫的故事，不要被局限，要跳出重複的題材。香港曾經有一個好商業、好happy、好百花齊放的年代，這是我對香港電影的記憶，香港可以做很多不同類型的電影，要找回勇氣和膽量去做這件事。」
盼港產片找到市場定位
聽張姐的肺腑之言，周漢寧突然感觸哽咽，「以前港產片真係有好多不同類型，我入行後，最常聽到是港片已不再輝煌，我不知自己可以做甚麼，更沒有張姐的大格局，惟有先做好自己。」過去幾年看到一間又一間戲院結業，張姐坦言一度感害怕，當電影院愈趨迷你，家居電視屏幕卻愈來愈大，大家都忘記了在戲院看同一個故事，分享笑聲和感受的奇妙旅程。現年69歲的她，卻也看得開，「有些事物消失一段時間，突然又會出現，就像有些歌曲過時了，現在大家不是又重新開始聽黑膠唱片？風水輪流轉，只不過再出現時，未必如以往的方式，希望新一代可製作稍大的budget film，未必要模仿荷李活，但可以有適合自己market的製作。」
文：Grace 攝：陳奕釗
化粧：Chris Lam (周漢寧)
髮型：Anthony Wong(周漢寧)
場地：Studio Meta