燈火闌珊｜張艾嘉與郭爾君入國最佳角色五強 編導曾憲寧以萬五字角色小傳打動張姐

ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的首部長片《燈火闌珊》入圍荷蘭鹿特丹國際電影節海港單元，由張艾嘉和郭爾君演的「江美香」，入圍香港電影編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後五強，曾憲寧感謝張姐和郭爾君演活一個血有肉的堅毅女子。她早前出席鹿特丹國際電影節與當地電影人交流，觀眾都對香港霓虹景觀消失感可惜及不解，並讚歎片中的霓虹道具製作非常細緻。

對於江美香一角入圍「2022年度最佳電影角色獎」最後五強，張艾嘉及郭爾君感到十分榮幸，張姐謙說：「演員的工作就是把劇本裡的人物付諸於生命，由平面成為立體。」曾憲寧亦感榮幸，「其實很愛這個角色。在寫劇本前，就先為她寫了近萬五字的人物小傳，描述她一生遭遇及與鑣叔相遇的心路歷程。相信這份誠意也是張姐願意接演的原因之一，感謝張姐和郭爾君的演出讓江美香從紙上的文字化身為一個血有肉的堅毅女子。」另一位編劇蔡素文亦道：「多謝支持！希望透過美香對亡夫的追憶與悔疚，在黯淡的城市重燃璀璨的霓虹，可以喚起大家更珍惜流逝中的事物。」

外地觀眾對香港霓虹景觀消失感可惜

曾憲寧早前出席荷蘭鹿特丹國際電影節，被外地電影人和觀眾的活力與觀眾的熱情打動，「觀眾們觀影中有笑有淚的反應，讓我對自己的作品更了解，得知它能成功跨越語言及文化的距離，感動到國際觀眾，無疑讓人很鼓舞。」觀眾對香港的霓虹燈景觀印象難忘，她補充道：「觀眾都對香港霓虹景觀消失感可惜及不解，也對我帶來的新舊街景對照傳單張非常感興趣，當中更有一位是當地的電影道具師，對片中的霓虹道具製作很好奇及讚歎當中的細緻度。」

今日是元宵佳節，電影發放了全新先導預告片，片中指坊間有一個傳說，指霓虹燈裡住著燈神，只要許願時燈牌一閃一閃的話，即象徵燈神答應會願望成真。香港歷遍幾番榮枯，霓虹如像閃亮的存在，直至燈滅一刻也在見證這城市變化。 導演希望透過戲中的霓虹傳說，給經歷過疫症等變幻的港人最誠摯的祝福。願大家對生活與價值的所有美好企盼終將如願，一如霓虹不滅，燈火常照。