燈火闌珊｜無緣角逐奧斯卡真相大白 任達華以演員身份投票涉利益衝突遭DQ

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於明年3月10日舉行，由新晉導演曾憲寧執導、張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧合演的《燈火闌珊》，原本代表香港報名角逐最佳國際電影 (The International Feature Film，即最佳外語片)一獎，然而《燈火闌珊》卻因未符合資格而被消失於候選名單之上，昨日消息一出，即引起網民及各界關注，紛紛揣測今次遭奧斯卡DQ的原因。

據知，由於在投票環節中，有一名參演該片的演員投票給了《燈火闌珊》，奧斯卡認為此舉涉及利益衝突，因此不接受《燈火闌珊》報名。今日傍晚，片方就有關《燈火闌珊》演員投自己一票，導致電影無法角逐奧斯卡最佳國際電影殊榮，主角之一的任達華透過電影公司深表歉意，並希望親自向公眾交代事件。