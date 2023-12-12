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娛樂
2023-12-12 19:17:08

燈火闌珊｜無緣角逐奧斯卡真相大白 任達華以演員身份投票涉利益衝突遭DQ

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燈火闌珊｜無緣角逐奧斯卡真相大白 任達華以演員身份投票涉利益衝突遭DQ

香港電影《燈火闌珊》由張艾嘉夥拍任達華。

96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於明年310日舉由新晉導演曾憲寧執導、張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧合演的《燈火闌珊》，原本代表香港報名角逐最佳國際電影 (The International Feature Film，即最佳外語片)一獎，然而《燈火闌珊》卻因未符合資格而被消失於候選名單之上，昨日消息一出，即引起網民及各界關注，紛紛揣測今次遭奧斯卡DQ的原因

任達華因投票給自己參演電影《燈火闌珊》，導致該片被DQ。

任達華因投票給自己參演電影《燈火闌珊》，導致該片被DQ。

據知，由於在投票環節中，有一名參演該片的演員投票給了《燈火闌珊》，奧斯卡認為此舉涉及利益衝突，因此不接受《燈火闌珊》報名。今日傍晚，片方就有關《燈火闌珊》演員投自己一票，導致電影無法角逐奧斯卡最佳國際電影殊榮，主角之一的任達華透過電影公司深表歉意，並希望親自向公眾交代事件。

任達華：好抱歉好抱歉

任達華表示：「《燈火闌珊》係我自己好喜歡嘅一部電影，每個地方都有唔同嘅遊戲規則，我願意為《燈火闌珊》所有付出嘅工作人員、同事道歉，辛苦晒，係我自己嘅失誤，投咗《燈火闌珊》一票，好抱歉好抱歉，亦都向香港電影製片家協會講聲抱歉，因為投咗自己部電影一票，好抱歉好抱歉。亦都向所有喜歡電影嘅朋友致歉、道歉。」由於今年8月奧斯卡改制緣故，要求任職6年或以上的選委不得參加選片，協會隨即更換了19個委員，重新委任了一個13人的選片委員會，成員均為資深電影人，任達華正是全新委員會的其中一員。

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