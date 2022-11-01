燈火闌珊｜蔡思韵到東京出席首映禮 學日文會當地影迷

電影《哪一天我們會飛》監製陳心遙、ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的首部長片《燈火闌珊》，入圍第35屆東京國際電影節（TIFF）的「亞洲未來」單元競賽部份，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。

周漢寧自言有壓力

電影日前在東京舉行世界首映，《燈火闌珊》主角張艾嘉與任達華雖然未能出席，但兩位幕後主腦就聯同兩位演員蔡思韵（Cecelia）和周漢寧一齊現身首映禮，與影迷見面外，亦參與了記者會，海與外傳媒見面，分享他們的製作經過與感想。周漢寧首次參與海外的國際影展，他感受到當地觀眾的熱情，並說︰「今次是我首次參與海外的國際影展，日本觀眾的欣賞能力及感受能力，令我印象深刻，當中一些劇情亦令不少現場觀眾動容及流淚。」他出席放映後見面會，印象最深刻就是被問如何創造他的角色，並謂︰「除了熟讀及鑽研劇本之外，我在開拍前都有跟導演好好溝通，清楚了解我的角色是代表甚麼，如何可以幫導演更清晰地闡述她想表達的訊息和故事。」

作為電影界新丁，阿寧今次與張艾嘉及任達華兩位影帝影后級人馬合作，他坦言有壓力，他說︰「壓力一定有，非常幸運遇上張姐和華哥兩位非常專業及親切的前輩，他們會盡量幫助我放鬆及投入。和張姐的對手戲是最多的，非常感激她由第一天起一直把我視作演員及對手般看待，大家有商有量，在很多事情上她又會指點我，令我每一天工作都很安心。至於華哥，他的活力，以及對生命的熱情，對我影響良多，他教會我這是一個演員應有的態度。非常非常感謝張姐、華哥、導演及監製對我的信任及一直以來的扶持！」