燈火闌珊｜蔡思韵勾起年幼喪父喊唔出的回憶 曾疑惑自己唔錫爸爸

由張艾嘉、蔡思韵(Cecilia)、任達華和周漢寧合演的電影《燈火闌珊》，講述一個關於霓虹燈和遺孀的香港故事，蔡思韵演張艾嘉女兒「彩虹」，父親離世卻沒流過一滴淚，情緒陷進自我保護的麻木狀態，原來Cecilia年幼時也有類似經歷，「你以為一定喊餐死，但其實可能會麻木、逃避、反應唔到、好驚唔知發生咩事。」

驚到哭不出來 Cecilia憶述說，「我細個嘅時候，爸爸過身我都係冇眼淚，我都疑惑，自己點解唔喊？唔錫爸爸？嗰陣我繼續同其他小朋友一齊玩，表現得好開心，直到幾個月後，發夢夢到爸爸，個情境係佢買生果返屋企，一個好平常嘅生活片段，但我醒咗之後，係咁喊。」她現在回想也覺得不可思議，原來人的構造在面對巨大創傷時，會有意想不到的表現，有時會因不懂反應而變得麻木。」其實電影舉行優先場期間，亦有觀眾表示自己與彩虹一樣哭不出來，看過電影後始能找到出口，可以哭得出。