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娛樂
2023-03-27 17:20:37

燈火闌珊｜蔡思韵勾起年幼喪父喊唔出的回憶 曾疑惑自己唔錫爸爸

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燈火闌珊｜蔡思韵勾起年幼喪父回憶 原來會驚到喊唔出

蔡思韵在《燈火闌珊》演面對父親離世的女兒。

由張艾嘉、蔡思韵(Cecilia)、任達華和周漢寧合演的電影《燈火闌珊》，講述一個關於霓虹燈和遺孀的香港故事，蔡思韵演張艾嘉女兒「彩虹」，父親離世卻沒流過一滴淚，情緒陷進自我保護的麻木狀態，原來Cecilia年幼時也有類似經歷，「你以為一定喊餐死，但其實可能會麻木、逃避、反應唔到、好驚唔知發生咩事。」

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驚到哭不出來

Cecilia憶述說，「我細個嘅時候，爸爸過身我都係冇眼淚，我都疑惑，自己點解唔喊？唔錫爸爸？嗰陣我繼續同其他小朋友一齊玩，表現得好開心，直到幾個月後，發夢夢到爸爸，個情境係佢買生果返屋企，一個好平常嘅生活片段，但我醒咗之後，係咁喊。」她現在回想也覺得不可思議，原來人的構造在面對巨大創傷時，會有意想不到的表現，有時會因不懂反應而變得麻木。」其實電影舉行優先場期間，亦有觀眾表示自己與彩虹一樣哭不出來，看過電影後始能找到出口，可以哭得出。

燈火闌珊｜蔡思韵勾起年幼喪父回憶 原來會驚到喊唔出

蔡思韵在《燈火闌珊》與張艾嘉合演母女，她乘機向張姐偷師。

化身影迷向張艾嘉偷師

Cecilia首度跟張姐合作，十分珍惜這次偷師機會，「張姐雖然係一位前輩，但對待我哋新演員就好似對待一般專業演員嘅態度，我哋有意見，佢又唔會當我哋係細路，會一齊傾，完全感受到演員同演員之間嘅交流。」難得可以朝夕相對，Cecilia也化身成小影迷，不忘向張姐請教過去製作的作品細節，Cecilia回憶道：「我好鍾意《心動》呢套戲，特別問佢片中嘅細節，想知佢同演員之間點樣互動，例如問佢：『你點導佢㗎？你教佢做還是佢自己諗到㗎？』佢俾我嘅答案，就好似知道一啲自己鍾意嘅戲嘅幕後花絮，興奮之餘，亦有種偷師嘅感覺。」

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《燈火闌珊》海報中的霓虹招牌，大部份均已拆掉，點出昔日的香港正逐漸消失的不變事實。

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