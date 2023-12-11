熱門搜尋:
周海媚 燈火闌珊 宋芝齡 恒生指數 區議會選舉2023 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-11 10:00:00

燈火闌珊｜被奧斯卡離奇DQ 香港無緣角逐最佳國際電影

分享：
由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演的電影《燈火闌珊》，獲推薦代表香港角逐「第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。

由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演的電影《燈火闌珊》，獲推薦代表香港角逐「第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。

96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮(The 96th Annual Academy Awards)將於明年310日舉行，由新晉導演曾憲寧執導、張艾嘉與任達華、蔡思韵及周漢寧合演的《燈火闌珊》(A Light Never Goes Out)代表香港角逐「最佳國際電影」(The International Feature Film，即最佳外語片)獎項。然而據外媒報道，今屆共有92套電影表示報名角逐獎項，但最終讓會員投票的候選名單則只有88套符合資格電影，而《燈火闌珊》疑因被DQ，消失於候選名單上，意味著香港無緣角逐獎項。

電影《燈火闌珊》獲推薦代表香港出戰「第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。 周漢寧與張艾嘉在《燈火闌珊》的互動感人有驚喜。 《燈火闌珊》代表香港出戰奧斯卡國際影片獎，張艾嘉認為是把香港的霓虹燈再亮起來。 張艾嘉為拍攝《燈火闌珊》特地學燒霓蜽光管。

學院暫未交代燈火闌珊被DQ原因

奧斯卡眾評審須於當地時間本月14至18日期間，從候選名單上的88套電影中，投選晉身下回合的15套作品，入選名單將於本月21日公布。在92套表示報名的電影中，有4套作品消失於入選名單上，其中古巴的《Nelsito’s World》被學院裁定不符合資格無法入圍，而《燈火闌珊》、吉爾吉斯的《This Is What I Remember》和塔吉克的《Melody》齊齊出局，學院暫未有具體交代原因。今屆要求報名電影須於2022121日至20231031日期間上映，《燈火闌珊》2023413日在香港上映，幾乎99%都是講廣東話對白，符合報名要求，但有外媒報道指，香港與塔吉克的作品是被Disqualified，並因沒有機會提交另一影片(didn't have the opportunity to submiet another film)，最終未能報名角逐獎項。

自香港出戰奧斯卡「最佳國際電影」以來，先後兩次被取消資格。2001年由鮑德熹執導的《天脈傳奇》，因戲中英語對白佔整套電影逾51%而遭取消資格。2004年，杜琪峰執導的《大隻佬》則因映期較奧斯卡規定早了5天，不符合映期要求。

Klook.com

《燈火闌珊》專頁於傍晚時份上載「香港電影製片家協會」，表示收到通知電影未能成功晉身「奧斯卡最佳國際影片」的候選名單之中，原因未明。劇組深感可惜之餘，也靜候協會和奧斯卡方面進一步說明。多謝各方關注。

「香港電影製片家協會」在通知入面形容今次事件非常罕見及遺憾，並稱《燈火闌珊》是經大部份遴選委員選出，代表香港參賽，眾望所望，如今未能參賽，實屬遺憾。

 

「香港電影製片家協會」形容今次事件非常罕見。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受