燈火闌珊｜被奧斯卡離奇DQ 香港無緣角逐最佳國際電影

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮(The 96th Annual Academy Awards)將於明年3月10日舉行，由新晉導演曾憲寧執導、張艾嘉與任達華、蔡思韵及周漢寧合演的《燈火闌珊》(A Light Never Goes Out)代表香港角逐「最佳國際電影」(The International Feature Film，即最佳外語片)獎項。然而據外媒報道，今屆共有92套電影表示報名角逐獎項，但最終讓會員投票的候選名單則只有88套符合資格電影，而《燈火闌珊》疑因被DQ，消失於候選名單上，意味著香港無緣角逐獎項。

學院暫未交代 燈火闌珊被DQ 原因

奧斯卡眾評審須於當地時間本月14至18日期間，從候選名單上的88套電影中，投選晉身下回合的15套作品，入選名單將於本月21日公布。在92套表示報名的電影中，有4套作品消失於入選名單上，其中古巴的《Nelsito’s World》被學院裁定不符合資格無法入圍，而《燈火闌珊》、吉爾吉斯的《This Is What I Remember》和塔吉克的《Melody》齊齊出局，學院暫未有具體交代原因。今屆要求報名電影須於2022年12月1日至2023年10月31日期間上映，《燈火闌珊》2023年4月13日在香港上映，幾乎99%都是講廣東話對白，符合報名要求，但有外媒報道指，香港與塔吉克的作品是被Disqualified，並因沒有機會提交另一影片(didn't have the opportunity to submiet another film)，最終未能報名角逐獎項。

自香港出戰奧斯卡「最佳國際電影」以來，先後兩次被取消資格。2001年由鮑德熹執導的《天脈傳奇》，因戲中英語對白佔整套電影逾51%而遭取消資格。2004年，杜琪峰執導的《大隻佬》則因映期較奧斯卡規定早了5天，不符合映期要求。