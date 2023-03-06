燈火闌珊｜郭爾君演年輕版張艾嘉 重溫張姐訪問模仿口音

由影后張艾嘉(張姐)、影帝任達華合演的電影《燈火闌珊》，有後起之秀如周漢寧、郭爾君(Alma)和唐浩然參演，其中Alma與張姐雙雙入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後五強，演張艾嘉年輕版的Alma，為模仿張姐的口音，特地重溫張姐年輕時的清談節目。為影片配音時，更獲張姐以角色說話方式錄音，供她參考。

兩代角色無縫銜接 曾憲寧首次執導的長片《燈火闌珊》，以香港霓虹燈為故事背景，郭爾君演張艾嘉角色江美香的年輕版，由於張姐母語是國語，講粵語時會帶點口音，年輕版美香是不可能字正腔圓地講粵語。為了演好角色，Alam在拍攝前重溫張姐年輕時的清談節目，下苦功模仿張姐的口音。在後期製作階段，導演請張姐真人將她的對白以演繹美香的方式再錄音一次，Alma聽後再配音，才達兩個時代的角色無縫銜接的效果。