燈火闌珊｜首執導長片曾憲寧有種「赴死心情」張艾嘉被不慘情的喪親經歷打動

由張艾嘉、周漢寧、蔡思韵、麥秋成和任達華合演的電影《燈火闌珊》，於上周四(13日)上映，開畫票房卻不太理想，不少人認為只是陳腔濫調地懷舊，導演曾憲寧特地社交平台發文剖白執導初衷，望結合喪親與霓虹兩個主題，在不同層面上談失去的心情。張艾嘉演的女主角美香執著任性又帶點神經質，面對喪夫之痛，卻不失幽默機靈，原來這正是張姐接演的最重要因素，「我演過很多喪親的角色，每次都很慘，如果又是演繹一樣的苦澀角色，我就不想了。戲裡的美香，沒有哭哭啼啼，是不一樣的喪親經歷，打動了我，所以才接拍。」在戲中演張姐未來女婿的麥秋成，日前現身謝票場分享最感動的一句對白，「任達華嘅一句對白：『招牌保唔住，個家大家一定要保住。」嗰個位我都真係忍唔住，會睇到喊。」

《燈火闌珊》講述一位霓虹燈師傅在離世後，遺孀與徒弟為守住霓虹燈工場，互相扶持並尋回自我。首次執導的曾憲寧出席謝票場時，聽到不少觀眾備受感動的分享，卻不見反映於票房上，在社交平台發文，自言有種「赴死的心情」，呼籲大家多分享觀後感︰「大家的感動可能只是在心中，卻沒有反映在網絡的分享與討論度上」同時，她亦解釋以霓虹燈作主題的初衷，她寫道：「最初是想要為電影找一個能代表香港的視覺主題，想到霓虹是因一次坐車看到半熄霓虹而靈光一閃。但及後在資料搜集的過程中，發覺了解越多，對她越著迷。霓虹招牌原來是如此複雜的藝術，集書法、設計、屈管手藝、電工、打鐵、安裝於一身，更因街道密集及繁體中文筆劃屈曲之難，令香港的霓虹燈工藝技術在世界上首屈一指。當時我真的在內心高呼： 『香港霓虹咁勁無人講？』於是便更肯定要講出它的美麗與哀愁。」

以影像留存 技藝與精神

導演說：「我的期許是電影裡的描述能為經歷過喪親的觀眾帶來一點同理與療癒，尤其這幾年經歷過疫情，相信不少人都被逼面對突然喪親的情況而未及處理和消化。」而關於失去這個命題，導演的思考是：「 面對失去，我們是否都太受困於失去的痛苦當中，忘記我們其實有再創造的能力？美香無法避免鑣叔的死亡，但透過重造他的遺願燈牌，她將他的技藝與精神留存下來；我無法阻止霓虹招牌被拆，但我可以拍一部電影，以實拍、CG、歷史片段、重造霓虹實體的方式將它的璀璨在光影世界中再現，讓它永遠留在影像世界與觀眾心中。」

團隊為了讓大眾更深入了解霓虹燈的製作過程，特別舉辦霓虹燈體驗工作坊，並由年輕霓虹燈藝術家、九龍霓虹創辦人Jive主持，觀眾只要憑首周（4月13至19日）電影票尾即可參加抽選活動，詳情可瀏覽《燈火闌珊》Facebook及Instagram專頁。