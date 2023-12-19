爆裂點專訪｜張家輝愛食崩潰飯 林超賢拒挑戰拍BL 梁洛施被嘲唔識嗌交(有片)

張家輝與林超賢導演(Lam導)這對黃金組合，繼9年前的《魔警》後在警匪動作片《爆裂點》再度合作，新作更加入首次演動作片的梁洛施(Isabella)，面對這對一演一導的好拍檔，Isabella自言似火，間中被家輝取笑不懂得嗌交。兩人的角色經常陷入情緒爆裂的狀況，張家輝豪言，「我吃崩潰飯！」他更自爆怪癖，喜歡在駕駛期間引腔高歌，最估不到Isabella原來也有相同癖好。

擅長演崩潰戲 家輝與Isabella除了要應付爆破動作場面，更有不少情緒爆發的演出，林超賢半說笑道：「好鍾意睇他們兩個咁慘，在畫面上好棒。」Isabella演的製毒師鷹秀經歷被背叛出賣、反叛女兒身陷險境，並目擊至親慘死，她淡然道：「導演早已講清楚故事線，就是跟著角色情緒，直接感受。」戲中家輝打到遍體鱗傷，更要經歷幾乎歇斯底里的心痛，他豪言道：「我食崩潰飯，有咩沉重戲份，唔係唔俾我幫你食。每次演完那些好崩潰和歇斯底里的戲，就似御下一件重貨，放低咗就似更生，慢慢將積著的放低。」他自言性格孤癖，較少跟人傾訴或發洩情緒，「有時通過演戲舒緩，有時我揸車會自己不停唱歌，即使唱唔到高音都會不停唱，唱夠十首八首，就好似舒服啲。」Isabella聞言立應說，「我都試過開車時好型咁唱歌，舒緩情緒。」家輝則抵死表示，如果唱到面容扭曲時，被其他司機發現望著我，真係好恐怖。」

低聲下氣的母親 《爆裂點》所說的是崩潰的「臨界點」，可以是情緒崩潰或價值觀崩潰，「每個人都有一個臨界點，其實你甚麼都可以忍，但觸碰到甚麼令你去死拼，我想以此去講我們的天性，就是保護身邊最重要的人。」家輝和Isabella異口同聲表示，作為公眾人物必然會受批評，惟觸及家人子女則難以接受，家輝坦言，「如果你話我唔好，冇所謂，但若講我個女壞話，就唔得喇。」 不過為人父母，面對子女反叛的行為，又如何應對？現年35歲的Isabella是3子之母，她率先回應，「目前我的兒子十幾歲，正是青少年反叛期，我已經低聲下氣，跟他們感情很好，就像朋友，有商有量。」如今她復出拍戲，兒子可有意見？她自爆給兒子們看電影片段，詢問意見，「佢哋話一定要拍動作片，打打鬧鬧好精彩！」獲兒子認同，難怪她笑逐顏開。拍慣火爆電影的林超賢認為，最重要是溝通，從孩子角度想，不過有時也被女兒惹怒，「媽媽和她關係好好，但有次她傷害了媽媽，我就唔得喇，但都要忍住，唔會情緒爆發，但會較嚴厲。」家輝笑言，以上辦法皆是，「不過內心滴血。」