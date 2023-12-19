熱門搜尋:
六合彩 工展會2023 甘肅地震 天氣 旅發局餐飲消費券 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-19 16:43:52

爆裂點專訪｜張家輝愛食崩潰飯 林超賢拒挑戰拍BL 梁洛施被嘲唔識嗌交(有片)

分享：
梁洛施在《爆裂點》首度與張家輝和林超賢合作。(林奕釗攝)

梁洛施在《爆裂點》首度與張家輝和林超賢合作。(林奕釗攝)

張家輝與林超賢導演(Lam導)這對黃金組合，繼9年前的《魔警》後在警匪動作片《爆裂點》再度合作，新作更加入首次演動作片的梁洛施(Isabella)，面對這對一演一導的好拍檔，Isabella自言似火，間中被家輝取笑不懂得嗌交。兩人的角色經常陷入情緒爆裂的狀況，張家輝豪言，「我吃崩潰飯！」他更自爆怪癖，喜歡在駕駛期間引腔高歌，最估不到Isabella原來也有相同癖好。

梁洛施笑言在張家輝和林超賢之間，似電燈膽。(陳奕釗攝) 林超賢前隔9年拍《爆裂點》回歸港產片市場。(陳奕釗攝) 張家輝拍《爆裂點》非常博命。(陳奕釗攝) 梁洛施獲兒子支持復出拍戲。(陳奕釗攝)

梁洛施：我好似電燈膽

林超賢以新作《爆裂點》回歸港產片市場，他笑言，不停壓制心裡的爆裂點，趁今次盡地一爆，當然要找最信任的拍檔，張家輝自然是不二之選，「他相信我，知道又能感受我想做的事。我們經常傾『回塘』這問題，最恐怖係連自己『回塘』都唔知，但我見到佢冇。」家輝不諱言，「這9年裡他去了另一個方向發展，坦白講，這種《爆裂點》的本土警匪片，才是他最強的強項。」兩人你一言我一語，旁邊的Isabella不禁嘆謂，「我好似電燈膽，佢哋就係孖寶兄弟。」

梁洛施夾在兩位男士之間，確是嶄新配搭，首次拍動作片的Isabella直言，「當知道Lam導搵我演動作片時，我都好驚訝好愕然。」林超賢解釋，香港女演員不太多，Isabella初出道已為觀眾留下深刻印象，必然期待她再拍戲；家輝續說：「大家認識的Isabella是文青，或覺得她很有潛質，但其實她沒展示過不同面向的特質，沒想過她會演製毒師，感覺好新鮮。」Isabella的動作場面不多，但她也特地為角色健身，首次揸槍穿梭於熙來攘往的大街上，更要歇斯底里的鳴槍，幸有家輝這指路明燈，效果總算似模似樣。

梁洛施被張家輝嘲笑不懂嗌交。(陳奕釗攝) 張家輝在電影《爆裂點》演警察。 張家輝在電影《爆裂點》親身上陣拍動作場面。 梁洛旇在電影《爆裂點》有不少歇斯底里場面。 梁洛旇在電影《爆裂點》演製毒師，最信任弟弟(麥子樂飾)。 張家輝形容他與梁洛旇在電影《爆裂點》關係微妙，惜未有機會發展下去。 梁洛旇在電影《爆裂點》與許恩怡演母女。 張家輝在電影《爆裂點》親身上陣拍動作場面。 梁洛旇在電影《爆裂點》首次揸槍穿梭於熙來攘往的大街上。

擅長演崩潰戲

家輝與Isabella除了要應付爆破動作場面，更有不少情緒爆發的演出，林超賢半說笑道：「好鍾意睇他們兩個咁慘，在畫面上好棒。」Isabella演的製毒師鷹秀經歷被背叛出賣、反叛女兒身陷險境，並目擊至親慘死，她淡然道：「導演早已講清楚故事線，就是跟著角色情緒，直接感受。」戲中家輝打到遍體鱗傷，更要經歷幾乎歇斯底里的心痛，他豪言道：「我食崩潰飯，有咩沉重戲份，唔係唔俾我幫你食。每次演完那些好崩潰和歇斯底里的戲，就似御下一件重貨，放低咗就似更生，慢慢將積著的放低。」他自言性格孤癖，較少跟人傾訴或發洩情緒，「有時通過演戲舒緩，有時我揸車會自己不停唱歌，即使唱唔到高音都會不停唱，唱夠十首八首，就好似舒服啲。」Isabella聞言立應說，「我都試過開車時好型咁唱歌，舒緩情緒。」家輝則抵死表示，如果唱到面容扭曲時，被其他司機發現望著我，真係好恐怖。」

梁洛施自言在兒子面前低聲下氣，猶如朋友有商有量。(陳奕釗攝) 張家輝分享父親的掙扎，自言很多時都內心滴血。(陳奕釗攝) 林超賢自言著重溝通，甚少嚴厲對待女兒。(陳奕釗攝) 梁洛施的兒子指明想她拍動作片。(陳奕釗攝) 梁洛施已是3子之母。(林奕釗攝)

低聲下氣的母親

《爆裂點》所說的是崩潰的「臨界點」，可以是情緒崩潰或價值觀崩潰，「每個人都有一個臨界點，其實你甚麼都可以忍，但觸碰到甚麼令你去死拼，我想以此去講我們的天性，就是保護身邊最重要的人。」家輝和Isabella異口同聲表示，作為公眾人物必然會受批評，惟觸及家人子女則難以接受，家輝坦言，「如果你話我唔好，冇所謂，但若講我個女壞話，就唔得喇。」

不過為人父母，面對子女反叛的行為，又如何應對？現年35歲的Isabella是3子之母，她率先回應，「目前我的兒子十幾歲，正是青少年反叛期，我已經低聲下氣，跟他們感情很好，就像朋友，有商有量。」如今她復出拍戲，兒子可有意見？她自爆給兒子們看電影片段，詢問意見，「佢哋話一定要拍動作片，打打鬧鬧好精彩！」獲兒子認同，難怪她笑逐顏開。拍慣火爆電影的林超賢認為，最重要是溝通，從孩子角度想，不過有時也被女兒惹怒，「媽媽和她關係好好，但有次她傷害了媽媽，我就唔得喇，但都要忍住，唔會情緒爆發，但會較嚴厲。」家輝笑言，以上辦法皆是，「不過內心滴血。」

Ad Block
張家輝與林超賢相隔9年在《爆裂點》再度合作。(陳奕釗攝) 張家輝笑指林超賢有「陰性取向」。(陳奕釗攝) 林超賢被指「陰性取向」，聞言拍BL片，即耍手擰頭。(陳奕釗攝) 張家輝笑指林超賢有「陰性取向」。(陳奕釗攝)

有興趣拍愛情特務片

家輝早前受訪時，曾半說笑指林超賢有點「陰性取向」，問林超賢可曾想過挑戰拍BL電影？他耍手擰頭，「另外有人會拍這些，我們繼續爆裂吧。」今次加入了Isabella，家輝形容，「我跟她在戲裡的關係，有點微妙，我覺得幾浪漫，不過劇本所限，最後沒發展下去，我一向鍾意佢處理這種不露骨的男女感情。」問到特務愛情片又如何？Lam導笑言，「都係要打，都係要死。」Isabella即搶白說，「都有興趣試吓。」冷不防家輝問道，「你識唔識鬧交？鬧人死八婆。」Isabella立即反擊，「我識鬧交㗎！」

Grace  陳奕釗

化妝：Midco Chu(張家輝), AnnaEden(梁洛施), Angel Y(林超賢) 

髮型：Evan Wong(張家輝), Nick Lam@orient4(梁洛施),

服裝：Christian Dior(梁洛施)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受