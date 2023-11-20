爆裂點｜張家輝自爆拍跳樓戲拗柴 陳偉霆獲讚搏命程度媲美謝霆鋒

陳偉霆 生猛咗 張家輝見證陳偉霆被粉絲包圍，笑言是對方在內地打拼多年的成果。兩人合作談到在香港拍林導電影，家輝表示，「我覺得偉霆生猛咗好多，佢以前的作品，我不算看很多，但我覺得今次組合，他的自信心大了一點。」陳偉霆自言， 已多年沒有回港拍戲，今次能與家輝和林導合作，猶如重上軌道，獲很多前輩指教，獲益良多，「我經常講感覺就像重生，原來拍一部電影可以咁癲，拍完煞料都好興奮。」 指林超賢谷埋谷埋 家輝自9年前的《魔警》後再跟林超賢導演合作，他笑言，「林超賢好耐冇拍港式動作片，自己谷埋谷埋都好辛苦，今次可給他發洩渠道，就盡情去做。我覺得今次動作較貼地，比以前冇咁軍事化，一班人埋身肉博、槍戰和街頭追逐，這些亦是林超賢過往的香港作品裡，很強勁的一環。」

拍到中暑又拗柴 提到拍《爆裂點》最大的挑戰，陳偉霆表示， 每個角色都有自己的臨界點，被社會或周遭發生的事，推到面臨爆不爆的抉擇，他自爆首日拍內心已感未能進入角色狀態，結果要家輝哥和導演幫忙。張家輝即解釋指陳偉霆的角色層次豐富，「其實想拍他的角色，既好勝唔衰得，由好人變成亦正亦邪，好大發揮空間。」問到最辛苦的場口，家輝即時想到在和合石拍到中暑，「唔係拜山係大打鬥，感覺好似就死一樣，拍了三日……」陳偉霆即搶白說，「我有來探班，見到阿Shaun(譚俊彥)落出唞唞時，中暑嘔了出來。」 張家輝大讚譚俊彥有義氣，電影在馬來西亞的山洞，拍了一個星期的打鬥戲，「我倆年紀也不算輕，環境又惡劣，早已打到人唔似人，但武指仲話要一個飛撲撻落地，第二個衝埋去打，當時我哋已拍到極點，但阿Shaun望一望我話：『我嚟啦！』我都來不及反應，佢已經飛身撲地，感覺好Warm。」另外，他跟陳偉霆拍跳落隧道口的動作，對方親身上陣，「偉霆主動問他能否應付，「你知佢年輕又敏捷，同埋佢個人長，跌落去個距離短啲，佢好快就跳咗落去，林超賢問我跳不跳，我都好成功跳咗落去，好似拍廣告咁完美。點知佢問我可唔可以嚟多次，即係挑戰我啦！我反問點解唔可以，但我第二次跳漏咗啲步驟，咁就拗柴。」