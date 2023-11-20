熱門搜尋:
小一自行分配學位 賣狗肉 李佳芯 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-20 21:59:15

爆裂點｜張家輝自爆拍跳樓戲拗柴 陳偉霆獲讚搏命程度媲美謝霆鋒

分享：
張家輝和陳偉霆合作拍林超賢的動作電影《爆裂點》。

張家輝和陳偉霆合作拍林超賢的動作電影《爆裂點》。(陳奕釗攝)

由林超賢首任監製兼總導演的動作電影《爆裂點》將於12月8日公映，林導今日率領一眾演員包括張家輝、陳偉霆、梁洛施、周秀娜、譚俊彥等舉行定檔發布會，眾人乘坐遊艇出海為電影造勢，浩浩蕩蕩在中環碼頭登岸，現場早已有大批粉絲守候，場面虛冚。適逢明天(21)是陳偉霆的38歲生日，大會驚喜送上蛋糕預祝生日及電影票房大賣。原來明天不只是陳偉霆生日，也是陳媽媽、嫂嫂和阿姨的生日，他雀躍表示，早幾年多在內地拍戲，今年可留港與家人慶祝。

林超賢率領張家輝、陳偉霆、梁洛施、周秀娜、譚俊彥等坐遊艇出海，為電影造勢。(陳奕釗攝) 張家輝現身中環碼頭，成為市民的集郵對象。(陳奕釗攝) 林超賢率領張家輝、陳偉霆、梁洛施、周秀娜、譚俊彥等為電影宣傳造勢。(陳奕釗攝) 陳偉霆現身中環碼頭，獲大批粉絲包圍。(陳奕釗攝)

陳偉霆生猛咗

張家輝見證陳偉霆被粉絲包圍，笑言是對方在內地打拼多年的成果。兩人合作談到在香港拍林導電影，家輝表示，「我覺得偉霆生猛咗好多，佢以前的作品，我不算看很多，但我覺得今次組合，他的自信心大了一點。」陳偉霆自言， 已多年沒有回港拍戲，今次能與家輝和林導合作，猶如重上軌道，獲很多前輩指教，獲益良多，「我經常講感覺就像重生，原來拍一部電影可以咁癲，拍完煞料都好興奮。」

指林超賢谷埋谷埋

家輝自9年前的《魔警》後再跟林超賢導演合作，他笑言，「林超賢好耐冇拍港式動作片，自己谷埋谷埋都好辛苦，今次可給他發洩渠道，就盡情去做。我覺得今次動作較貼地，比以前冇咁軍事化，一班人埋身肉博、槍戰和街頭追逐，這些亦是林超賢過往的香港作品裡，很強勁的一環。」

張家輝與陳偉霆大談與林超賢合作感受。 陳偉霆難得留在香港，明天將與家人慶祝生日。 張家輝自爆拍跳樓戲扭傷腳。

拍到中暑又拗柴

提到拍《爆裂點》最大的挑戰，陳偉霆表示， 每個角色都有自己的臨界點，被社會或周遭發生的事，推到面臨爆不爆的抉擇，他自爆首日拍內心已感未能進入角色狀態，結果要家輝哥和導演幫忙。張家輝即解釋指陳偉霆的角色層次豐富，「其實想拍他的角色，既好勝唔衰得，由好人變成亦正亦邪，好大發揮空間。」問到最辛苦的場口，家輝即時想到在和合石拍到中暑，「唔係拜山係大打鬥，感覺好似就死一樣，拍了三日……」陳偉霆即搶白說，「我有來探班，見到阿Shaun(譚俊彥)落出唞唞時，中暑嘔了出來。」

張家輝大讚譚俊彥有義氣，電影在馬來西亞的山洞，拍了一個星期的打鬥戲，「我倆年紀也不算輕，環境又惡劣，早已打到人唔似人，但武指仲話要一個飛撲撻落地，第二個衝埋去打，當時我哋已拍到極點，但阿Shaun望一望我話：『我嚟啦！』我都來不及反應，佢已經飛身撲地，感覺好Warm。」另外，他跟陳偉霆拍跳落隧道口的動作，對方親身上陣，「偉霆主動問他能否應付，「你知佢年輕又敏捷，同埋佢個人長，跌落去個距離短啲，佢好快就跳咗落去，林超賢問我跳不跳，我都好成功跳咗落去，好似拍廣告咁完美。點知佢問我可唔可以嚟多次，即係挑戰我啦！我反問點解唔可以，但我第二次跳漏咗啲步驟，咁就拗柴。」

張家輝拍《爆裂點》非常博命。(陳奕釗攝) 陳偉霆享受在港拍《爆裂點》。(陳奕釗攝)

林超賢扭傷腳 堅持機不離手

張家輝認為今次組合很有新鮮感，大家都很有熱誠衝勁，「見陳偉霆每次嚟到都要打死人，佢團火令我唔敢怠慢。」陳偉霆獲林超賢大讚，搏命程度媲美謝霆鋒，家輝亦大表認同，陳偉霆則表示，看到張家輝扭傷腳，轉頭繼續跑跑跳跳拍戲，作為後輩不敢怠慢。原來受傷的不止家輝，連林導都扭傷腳，陳偉霆憶述，「馬來西亞拍戲的山洞，山入都要行二百幾級樓梯，林導鍾意自己揸機拍攝，佢拍完想俾我睇playback，但山洞有很多岩石，又有水流過，佢唔小心跣倒，啪一聲扭傷腳，劇組叫醫療隊來，但佢叫人扶住，繼續拎位部機拍，拍到深夜11點幾，跟我們食完飯，才肯去照腳。遇到這樣的前輩，如果唔集中或冇嗰團火，就會俾人鬧。」不過，除了激烈打鬥，兩人也有溫馨吹蠟燭戲，陳偉霆大爆是林超賢臨時加戲，張家輝笑言，「我拍過他幾套戲，早發覺佢有少少陰性取向。」

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受