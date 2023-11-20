爆裂點｜張家輝自爆拍跳樓戲拗柴 陳偉霆獲讚搏命程度媲美謝霆鋒

由林超賢首任監製兼總導演的動作電影《爆裂點》將於12月8日公映，林導今日率領一眾演員包括張家輝、陳偉霆、梁洛施、周秀娜、譚俊彥等舉行定檔發布會，眾人乘坐遊艇出海為電影造勢，浩浩蕩蕩在中環碼頭登岸，現場早已有大批粉絲守候，場面虛冚。適逢明天(21日)是陳偉霆的38歲生日，大會驚喜送上蛋糕預祝生日及電影票房大賣。原來明天不只是陳偉霆生日，也是陳媽媽、嫂嫂和阿姨的生日，他雀躍表示，早幾年多在內地拍戲，今年可留港與家人慶祝。
陳偉霆生猛咗
張家輝見證陳偉霆被粉絲包圍，笑言是對方在內地打拼多年的成果。兩人合作談到在香港拍林導電影，家輝表示，「我覺得偉霆生猛咗好多，佢以前的作品，我不算看很多，但我覺得今次組合，他的自信心大了一點。」陳偉霆自言， 已多年沒有回港拍戲，今次能與家輝和林導合作，猶如重上軌道，獲很多前輩指教，獲益良多，「我經常講感覺就像重生，原來拍一部電影可以咁癲，拍完煞料都好興奮。」
指林超賢谷埋谷埋
家輝自9年前的《魔警》後再跟林超賢導演合作，他笑言，「林超賢好耐冇拍港式動作片，自己谷埋谷埋都好辛苦，今次可給他發洩渠道，就盡情去做。我覺得今次動作較貼地，比以前冇咁軍事化，一班人埋身肉博、槍戰和街頭追逐，這些亦是林超賢過往的香港作品裡，很強勁的一環。」
拍到中暑又拗柴
提到拍《爆裂點》最大的挑戰，陳偉霆表示， 每個角色都有自己的臨界點，被社會或周遭發生的事，推到面臨爆不爆的抉擇，他自爆首日拍內心已感未能進入角色狀態，結果要家輝哥和導演幫忙。張家輝即解釋指陳偉霆的角色層次豐富，「其實想拍他的角色，既好勝唔衰得，由好人變成亦正亦邪，好大發揮空間。」問到最辛苦的場口，家輝即時想到在和合石拍到中暑，「唔係拜山係大打鬥，感覺好似就死一樣，拍了三日……」陳偉霆即搶白說，「我有來探班，見到阿Shaun(譚俊彥)落出唞唞時，中暑嘔了出來。」
張家輝大讚譚俊彥有義氣，電影在馬來西亞的山洞，拍了一個星期的打鬥戲，「我倆年紀也不算輕，環境又惡劣，早已打到人唔似人，但武指仲話要一個飛撲撻落地，第二個衝埋去打，當時我哋已拍到極點，但阿Shaun望一望我話：『我嚟啦！』我都來不及反應，佢已經飛身撲地，感覺好Warm。」另外，他跟陳偉霆拍跳落隧道口的動作，對方親身上陣，「偉霆主動問他能否應付，「你知佢年輕又敏捷，同埋佢個人長，跌落去個距離短啲，佢好快就跳咗落去，林超賢問我跳不跳，我都好成功跳咗落去，好似拍廣告咁完美。點知佢問我可唔可以嚟多次，即係挑戰我啦！我反問點解唔可以，但我第二次跳漏咗啲步驟，咁就拗柴。」
林超賢扭傷腳 堅持機不離手
張家輝認為今次組合很有新鮮感，大家都很有熱誠衝勁，「見陳偉霆每次嚟到都要打死人，佢團火令我唔敢怠慢。」陳偉霆獲林超賢大讚，搏命程度媲美謝霆鋒，家輝亦大表認同，陳偉霆則表示，看到張家輝扭傷腳，轉頭繼續跑跑跳跳拍戲，作為後輩不敢怠慢。原來受傷的不止家輝，連林導都扭傷腳，陳偉霆憶述，「馬來西亞拍戲的山洞，山入都要行二百幾級樓梯，林導鍾意自己揸機拍攝，佢拍完想俾我睇playback，但山洞有很多岩石，又有水流過，佢唔小心跣倒，啪一聲扭傷腳，劇組叫醫療隊來，但佢叫人扶住，繼續拎位部機拍，拍到深夜11點幾，跟我們食完飯，才肯去照腳。遇到這樣的前輩，如果唔集中或冇嗰團火，就會俾人鬧。」不過，除了激烈打鬥，兩人也有溫馨吹蠟燭戲，陳偉霆大爆是林超賢臨時加戲，張家輝笑言，「我拍過他幾套戲，早發覺佢有少少陰性取向。」