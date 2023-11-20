爆裂點｜林超賢開心新戲多女仔 點名大讚周秀娜有動作女星天份

總導演兼監製林超賢率領《爆裂點》一眾演員，張家輝、周秀娜、梁洛施等為出海為電影造勢。林超賢表示已經9年沒有在香港拍戲，笑言自己的電影很多擾民地方，如大量槍林彈雨這類場口。他表示早前做了一些試片場，不少人反應看完很緊張。

梁洛施表示自己看完試片之後，看到很神經繃緊，緊湊情節一幕接一幕。她表示拍攝不同動作時，導演有跟演員溝通清楚，又會先彩排一次才正式埋位。娜姐周秀娜稱自己的打鬥場口不多，主力是跑去救人，在旁的林超賢笑謂︰「試下你咋！下次俾仲多啲你呀！」他更大讚娜姐很有拍動作戲的天份，其中一場在山洞內又上又落，又要落水，但娜姐也可以面不改容。他又提到自己過去作品都男演員較多，「好少可有咁多靚女，恨咗好耐」，坦言自己的電影很辛苦，不知道女演員會否被嚇怕。梁洛施表示還好，並透露自己跟張家輝最多對手戲。